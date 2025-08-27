Grindeanu, mesaj la 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova

„Alegerile parlamentare din septembrie vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și un test pentru determinarea de a accelera procesul de aderare la UE”, transmite Sorin Grindeanu, la împlinirea a 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova

„Astăzi marcăm 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, într-un context internațional marcat de schimbări profunde în arhitectura de securitate globală. Alegerile parlamentare din septembrie vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și un test pentru determinarea de a accelera procesul de aderare la UE. De aceea, este esențial să reafirmăm sprijinul nostru ferm și fără echivoc pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pe lângă importanța istorică, intrarea Republicii Moldova în marea familie europeană reprezintă un pas esențial pentru întărirea stabilității pe Flancul Estic”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Acesta arată că susține începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE și consider că experiența României poate și trebuie valorificată în procesul de aderare: „În acest context, continuarea proiectelor de infrastructură mare din Moldova reprezintă un argument în plus pentru capacitatea de a consolida legăturile directe dintre cele două state, dar și dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. România trebuie să valorifice inclusiv aceste eforturi care vor permite întărirea prezenței economice în Republica Moldova. Consider că o abordare fermă, pragmatică și bazată pe cunoașterea în profunzime a realităților din această zonă reprezintă cel mai eficient mod prin care putem contribui la ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova”.