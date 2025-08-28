Guvernul a stabilit noile norme de predare pentru directorii de școli din anul școlar 2025-2026

Actul normativ aduce o serie de clarificări ale cadrului legal privind norma didactică de predare pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, începând cu anul școlar 2025-2026.

Prin aceste norme se urmărește o mai bună definire a echilibrului între responsabilitățile administrative și cele didactice ale acestui personal esențial din sistemul educațional.

Normele se aplică directorilor și directorilor adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și personalului din inspectoratele școlare și centrele județene de resurse și asistență educațională.

Gradul de degrevare (reducere a normei de predare) variază în funcție de specificul funcției și de mărimea/tipul unității de învățământ, de la unități cu predare specializată la unități cu mai puține formațiuni de studio.

De exemplu, directorii unităților de educație extrașcolară sau ai centrelor județene de resurse și asistență educațională vor avea o obligație de predare de 14 ore/săptămână.

Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat (grădinițe, școli primare, gimnaziale, liceale) vor avea obligații de predare care variază între 10 și 20 de ore/săptămână, în funcție de numărul de formațiuni de studiu și de structura unității.

Directorii adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar de stat vor avea o obligație de predare de 12 ore/săptămână.

Personalul didactic de predare care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control în inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București va avea o obligație de predare de 10 ore/săptămână.

În schimb, personalul didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control NU poate desfășura activități didactice remunerate prin plata cu ora.

Există o singură excepție, care permite aceste activități doar în unitățile de învățământ din zone izolate sau dezavantajate, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

Activitățile didactice pot fi efectuate doar dacă personalul are o normă didactică integrală, conform normelor aprobate de Ministerul Educației.