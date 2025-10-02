Ministerul Educației, nou proiect pus în dezbatere: 14.048 de posturi din școli vor fi eliminate din cauza Legii Bolojan

Ministerul Educației a lansat miercuri în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern care reduce numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat cu 14.048, mai exact, de la 307.900 la 293.852.

Această modificare vine ca urmare a aplicării Legii 141/2025, cunoscută sub numele de Legea Bolojan, care a introdus reguli contabile stricte în domeniul Educației.

Documentul publicat pe site-ul ministerului schimbă anexa nr. 4 din HG 731/2024, care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării.

În document se menționează faptul că „Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 307.900 de posturi”.

Proiectul ministerului precizează de asemenea că „Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, este de 293.852 de posturi”.

Diferența dintre cele două cifre este de 14.048 posturi.

Ministerul Educației recunoaște că „Implementarea măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, au influențat implicit numărul de posturi din învățământul preuniversitar de stat ocupate cu personal în anul școlar 2025-2026.”

Măsurile cu efect direct asupra posturilor sunt prezentate astfel:

„Unele dintre măsurile adoptate prin Legea nr. 141/2025 (…) sunt temporare:

pentru un an școlar, măsura privind degrevarea de normă didactică de predare a personalului didactic care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control în învăţământul preuniversitar de stat;

pentru 4 ani școlari, măsura privind norma didactică de predare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat.”

„De asemenea, măsura privind efectivele de elevi/preșcolari/antepreșcolari din care se constituie formațiunile de studiu în învățământul preuniversitar de stat se aplică progresiv din anul școlar 2025-2026,” se mai menționează în nota de fundamentare.