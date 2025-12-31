Buget majorat pentru Programul „Masă sănătoasă”

Guvernul României a aprobat alocarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru derularea Programului Național „Masă sănătoasă” în anul 2026, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării.

Bugetul programului a fost majorat de la 1,139 miliarde de lei la 1,531 miliarde de lei față de anul 2025, odată cu menținerea și extinderea numărului de beneficiari.

540.000 de beneficiari

Potrivit datelor oficiale, peste 540.000 de preșcolari și elevi vor beneficia anul viitor de o masă caldă sau, după caz, de un pachet alimentar, acordat zilnic, gratuit, pe perioada cursurilor.

Înainte de demisia sa din funcție, fostul ministru al Educației și Cercetării, Daniel David, a insistat asupra importanței programului. David a precizat că, „în ciuda contextului fiscal-bugetar”, bugetul a fost majorat cu aproape 40%.

Banii au fost deja alocați

De asemenea, alocarea zilnică per beneficiar a fost ajustată cu rata inflației. Fondurile au fost asigurate din timp, pentru ca programul să înceapă chiar de la începutul anului 2026.

Banii vor fi repartizați primăriilor, în funcție de numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de guvern. Programul este destinat copiilor care participă la cursuri și are ca scop încurajarea mersului la școală și a unei alimentații corespunzătoare.