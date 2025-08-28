Guvernul majorează plafonul de scutire TVA pentru firmele mici la 395.000 lei, din 1 septembrie

Măsura transpune în legislaţia naţională Directiva UE 2020/285, care permite întreprinderilor mici să aplice regimul special de scutire şi în alte state membre, cu condiţia ca cifra de afaceri la nivel european să nu depăşească 100.000 euro, iar operaţiunile realizate într-un stat membru să se încadreze în plafonul de scutire aplicabil acolo.

Astfel, firmele care se încadrează în noul plafon nu vor colecta TVA pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii, dar nu vor putea deduce TVA pentru achiziţii.

Potrivit ordonanţei, contribuabilii care au depăşit în luna august vechiul plafon de 300.000 lei, dar nu şi pe cel nou, de 395.000 lei, nu vor fi obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA. În schimb, dacă în august a fost depăşit şi plafonul majorat, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea până la 10 septembrie şi să aplice regimul normal de taxare de la această dată.

Totodată, firmele deja înregistrate în scopuri de TVA, dar care nu au depăşit plafonul de scutire în anul anterior şi nici plafonul actualizat, pot solicita scoaterea din evidenţă pentru a reveni la regimul special de scutire.

Ordonanţa mai introduce modificări privind locul prestării pentru servicii cu prezenţă virtuală sau transmise online, acestea urmând a fi impozitate în statul membru de consum, conform reglementărilor europene privind TVA.