Guvernul pune frână cheltuielilor cu transportul: mașini în leasing și costuri reduse cu peste 90%

Mașinile sunt Dacia Duster și vor fi furnizate prin leasing operațional, în baza unui acord-cadru încheiat pentru 36 de luni.

Instituția a transmis vineri detalii despre procedura de achiziție și despre singura ofertă depusă în cadrul licitației.

De la peste 780.000 de lei la aproximativ 51.000 de lei lunar

Potrivit Cancelariei, în 2024 transportul asigurat prin RAAPPS genera cheltuieli medii de peste 780.000 de lei pe lună.

După schimbarea sistemului și trecerea la leasing, costul lunar a coborât la aproximativ 83.000 de lei în perioada octombrie-decembrie 2025.

În baza noului acord-cadru, semnat pe 23 septembrie 2026, cheltuiala ar urma să ajungă la aproximativ 51.000 de lei pe lună. La această sumă se va adăuga însă costul combustibilului, după semnarea contractului subsecvent.

Cancelaria estimează astfel o reducere de peste 90% în raport cu media lunară din 2024.

Dacia Duster pentru angajații și demnitarii Cancelariei

Autovehiculele prevăzute în acordul-cadru sunt modele Dacia Duster, încadrate în categoria N1 conform documentelor tehnice și de omologare.

Acestea urmează să fie utilizate de angajații și demnitarii Cancelariei Prim-Ministrului pentru activitățile instituției.

Contractul a rezultat dintr-o licitație deschisă pentru furnizarea de autovehicule în sistem de leasing operațional, printr-un acord-cadru cu o durată de 36 de luni.

O singură ofertă depusă la licitație

Cancelaria precizează că la procedura de achiziție a fost depusă o singură ofertă, din partea asocierii LEASEIN – PADIEX, reprezentată de LEASEIN.

Instituția subliniază că licitația a fost deschisă oricărui operator economic care îndeplinea condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice.

Evaluarea ofertei a luat în calcul mai multe criterii. Prețul a avut o pondere de 40%, consumul de combustibil în regim mixt WLTP – 20%, garda la sol – 15%, iar termenul de livrare – 5%, potrivit datelor prezentate de Cancelarie.

Procedura, verificată de ANAP

Cancelaria Prim-Ministrului mai precizează că procedura a fost supusă controlului ex-ante al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP).

Verificările ar fi vizat atât etapa depunerii documentației, cât și procesul de evaluare derulat prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Noul model de transport face parte, potrivit instituției, din măsurile de reducere a cheltuielilor de funcționare.