Guvernul schimbă regulile jocului. Formarea în Medicină și alte domenii se aliniază la normele UE

Guvernul a adoptat joi o hotărâre privind cerinţele minime de formare pentru programele universitare din domeniile medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţă medicală generală, moaşe, medicină veterinară şi arhitectură.

Purtătorul de cuvânt, Irina Dogioiu, a anunţat că actul normativ actualizează standardele de pregătire pentru aceste şapte profesii reglementate sectorial, în acord cu cele mai recente reglementări europene.

„Scopul este ca aceste categorii profesionale să beneficieze în continuare de recunoaştere în statele membre ale Uniunii Europene”, a precizat Dogioiu.

Ea a mai menţionat că actualizarea cadrului de formare universitară face parte din procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu directivele europene privind libera circulaţie a profesioniştilor şi recunoaşterea calificărilor.