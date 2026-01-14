Prima pagină » Politic » Guvernul stabilește criterii clare pentru prioritizarea fondurilor „Anghel Saligny” în 2026

Guvernul a stabilit criterii clare pentru prioritizarea fondurilor „Anghel Saligny” în 2026, cu accent pe proiecte mature și investiții în infrastructura locală.
Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN via MEDIAFAX FOTO
Bianca Popa
14 ian. 2026, 19:46, Economic

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, o hotărâre care stabilește criteriile de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” în anul 2026.

Măsura vizează o alocare transparentă și echitabilă a fondurilor, cu accent pe utilizarea eficientă a resurselor publice și pe accelerarea proiectelor aflate în stadii avansate de implementare.

Actul normativ a fost adoptat la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și menține structura de prioritizare aplicată în 2025, conform Hotărârii Guvernului nr. 42/2025.

„Aceste măsuri au ca obiectiv stabilirea unor criterii transparente și echitabile pentru prioritizarea solicitărilor de transfer, care vor asigura o utilizare mai eficientă a resurselor financiare disponibile în anul 2026”, a declarat ministrul dezvoltării Cseke Attila.

Cum sunt împărțite fondurile

Potrivit hotărârii, fondurile vor fi distribuite pe domenii de investiții, astfel:

– 45% pentru proiecte de alimentare cu apă și canalizare (1.408 obiective);

– 30% pentru sisteme de distribuție a gazelor naturale (283 obiective);

– 25% pentru infrastructură rutieră – drumuri și poduri (2.683 obiective).

Prioritate pentru proiectele avansate

În interiorul fiecărui domeniu, prioritatea este acordată proiectelor cu un grad ridicat de execuție.

Astfel, 50% din fonduri sunt alocate obiectivelor pentru care s-au transferat deja peste 80% din valoarea contractelor (1.852 obiective), 30% celor aflate între 40% și 80% stadiu de implementare (933 obiective), iar 20% proiectelor aflate în faze incipiente (1.589 obiective).

Solicitările vor fi onorate în ordinea cronologică a înregistrării la Ministerul Dezvoltării.

De la aplicarea criteriilor sunt exceptate 263 de obiective aparținând județelor, municipiilor reședință de județ și sectoarelor Capitalei, care trebuie să asigure o cofinanțare de 20%.

„O prioritizare clară, corectă și verificabilă permite accelerarea investițiilor și asigură o utilizare responsabilă a fondurilor publice. În 2026, vom continua să investim în infrastructura locală”, a mai precizat ministrul Cseke Attila.

