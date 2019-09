Preşedintele Klaus Iohannis a criticat, miercuri, din nou guvernarea PSD, precizând că doar câteva dintre măsurile pentru siguranţa cetăţenilor au fost luate în calcul, precizând că social democraţii sunt preocupaţi de mutarea şefilor "de la o instituţie la alta, fără a fi sancţionaţi".

Şeful statului a transmis că, în urmă cu câteva săptămâni, tragedia cumplită de la Caracal a arătat cât de multe şi de profunde sunt disfuncţionalităţile din interiorul unor instituţii ale statului.

"Incompetenţa, lipsa unor proceduri clare, corupţia, indiferenţa, toate acestea au dus la un deznodământ cutremurător: incapacitatea statului de a salva vieţile propriilor cetăţeni. Am cerut Guvernului ca până la finalul lunii august să adopte o serie de măsuri astfel încât, în situaţii precum cea de la Caracal, să nu mai existe întârzieri criminale în acţiunea organelor statului. Am şi indicat Guvernului în şedinţa CSAT din 30 iulie ce măsuri esenţiale ar trebui luate cu prioritate. PSD, preocupat însă de soluţionarea crizelor interne, continuă să ignore rezolvarea urgenţelor care sunt importante pentru cetăţeni şi care au un impact direct asupra vieţii şi siguranţei lor de zi cu zi. Am văzut doar câteva măsuri punctuale, luate la cald, sub presiunea publică, şi grija de a muta şefi de la o instituţie la alta, fără să-i sancţioneze pentru incompetenţa lor", a declarat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a precizat că PSD e specialist în a tărăga lucrurile, "sperând ca oamenii să uite cui îi revine de fapt responsabilitatea".

"Vedem în aceste zile doar o luptă politică surdă pentru a rămâne cu orice preţ la putere. Tot ceea ce avertizam la începutul anului despre buget din păcate s-a adeverit. Investiţii majore nu se fac, spitale şi autostrăzi nu se construiesc. PSD nu este preocupat de toate aceste lucruri, lucruri care sunt de maxim interes pentru oameni, ci doar de a-şi securiza puterea, scoţând funcţii la mezat. Aşa arată o guvernare eşuată", a completat Iohannis.

Klaus Iohannis: Poliţia Română are probleme de credibilitate din cauza politizării excesive

Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că deciziile guvernării PSD au permis, prin incompetenţă şi inactivitate, ca imaginea instituţiilor statului să fie afectată. Şeful statului a dat exemplul Poliţiei Românie, care în prezent „are probleme de credibilitate din cauza politizării excesive”.



„Garantarea siguranţei publice de către stat este fundamentală, iar românii aşteaptă de la statul lor respect şi siguranţă. Aşteaptă soluţii rapide, dar guvernarea PSD nu şi-a înţeles niciodată rolul. Întârzie nepermis şi modificările legislative necesare pentru ca astfel de cazuri, precum cel de la Caracal, să fie tratate cu mai multă operativitate. PSD a primit mai multe propuneri concrete – pe unele le-am transmis chiar eu– însă acestea sunt pur şi simplu ignorate. Mai mult, pesediştii au abandonat propuneri de rezolvare a unor chestiuni sistemice atunci când baronii lor au înţeles că asta înseamnă, de fapt, renunţarea la controlul politic pe justiţie şi poliţie”, a afirmat Klaus Iohannis, într-o declaraţie de presă susţinută miercuri la Cotroceni.

Preşedintele României a adăugat că PSD refuză să facă paşii necesari pentru a corecta deciziile greşite luate în ultimii ani.

„Pentru că, dincolo de creşterea sau nu a pedepselor pentru diverse infracţiuni, vorbim şi de cum funcţionează instituţiile statului. PSD refuză să facă paşii necesari pentru a corecta gravele carenţe create prin propriile lor decizii în ultimii ani. Aşa se face că nici până acum, deşi a generat numeroase efecte negative, legea recursului compensatoriu nu a fost abrogată. Cei din guvernul PSD au permis, prin incompetenţă şi inactivitate, ca imaginea instituţiilor statului să fie afectată. Astăzi, Poliţia Română – o instituţie fundamentală în România - are probleme de credibilitate din cauza politizării excesive”, a completat şeful statului.

Klaus Iohannis a mai spus că guvernele din ultimii ani au umplut ţara de incompetenţi în funcţii, precizând că românii îşi doresc o guvernare funcţională.

„Am mai spus-o şi o repet – am ajuns aici pentru că guvernele din ultimii ani au umplut ţara de incompetenţi în funcţii, au fost daţi afară prea mulţi profesionişti şi au fost puşi în locul lor oameni incapabili. Guvernul PSD a făcut mult rău României şi ar fi trebuit să plece demult. Românii îşi doresc o altă guvernare şi o vor avea, o guvernare responsabilă, pentru ca împreună să facem România funcţională. Se impune, aşadar, resetarea statului, pentru că direcţia în care a dus PSD ţara în ultimii ani este una pur şi simplu greşită. Este o direcţie greşită şi românii o consideră greşită. S-a văzut acest lucru extrem de clar la referendumul din 26 mai. Este nevoie de o guvernare pro-europeană, preocupată de drepturile românilor, de siguranţa românilor, de prosperitatea românilor”, a conchis preşedintele Iohannis.

Iohannis: Am decis să-l decorez post-mortem cu Steaua României pe diplomatul român ucis în Kabul

Preşedintele Klaus Iohannis a decis să-l decoreze post-mortem pe diplomatul românul ucis la ambasada României de la Kabul cu ordinul naţional Steaua României în grad de cavaler cu însemn de război.



"În semn de recunoştinţă şi apreciere pentru dăruirea şi curajul său, pentru spiritul de sacrificiu dovedit am decis să-l decorez post-mortem cu ordinul naţional Steaua României în grad de cavaler cu însemn de război. Totodată, îi urez multă sănătate şi recuperare cât mai rapidă românului nostru rănit în acelaşi atac sângeros", a afirmat preşedintele României.

Preşedintele a transmis condoleanţe familiei îndoliate.

Preşedintele Klaus Iohannis a condamnat, marţi, cu fermitate, atacul terorist "laş" care a ucis un diplomat român şi a rănit alt oficial al României. Acesta a reiterat angajamentul profund pentru combaterea terorismului la nivel internaţional.

Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, a declarat, marţi seară, că atacul terorist de la Kabul a vizat Ambasada României, precizând că a fost vorba de un asalt susţinut timp de câteva ore şi că imobilul respectiv nu mai poate fi utilizat.

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că diplomatul român mort făcea parte din structura de securitate a misiunii diplomatice şi avea 43 de ani. Ministrul Afacerilor Externe a precizat că, la momentul atacului, erau 12 diplomaţi români la misiunea de la Kabul, atacul având loc luni seară, la ora 22.00, ora României, şi durând câteva ore după miezul nopţii.

Ministrul a precizat că atât preşedintele Klaus Iohannis, cât şi premierul Viorica Dăncilă au fost informaţi despre tragedie şi că, după părerea sa, pentru diplomatul român mort s-ar impune funeralii naţionale, având în vedere actul de curaj de care a dat dovadă.

Un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a decedat, iar altul a fost grav rănit după atacul terorist care a avut loc în Kabul, Afganistan, a anunţat marţi Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

