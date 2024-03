Ion Cristoiu: Candidatura lui Piedone la Primăria Capitalei e justificarea scoaterii din joc a Gabrielei Firea. Cătălin Cârstoiu e candidatul coaliţiei de acum o lună şi are avantaje uriaşe

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că liderii coaliţiei au hotărât deja asupra candidaturii medicului Cătălin Cârstoiu din partea PNL-PSD la Primăria Capitalei, iar intrarea lui Cistian Popescu Piedone în cursa pentru funcţia de primar general va fi justificarea lui Marcel Ciolacu şi a lui Nicolae Ciucă pentru scoaterea din joc a Gabrielei Firea şi a lui Sebastian Burduja.

“Deci, avem un fapt. Înscrierea lui Cristian Popescu Piedone în cursa pentru Primăria Capitalei şi începutul unei campanii făcute de el. Prima consecinţă este ieşirea în faţă a unui partid, PPUSL, care întotdeauna, a fost un partid-şoricel care s-a urcat pe elefantul PSD, iar acum, merge pe cont propriu. A doua consecinţă (...) Trustul media al lui Dan Voiculescu nu-şi poate permite să facă măgăriile tipice faţă de candidatul Alianţei PNL-PSD. Din câte am văzut până azi, merg pe varianta trecerii sub tăcere. Nu fac aşa de mare tărăboi. Îl cultivă pe Piedone în sensul că, dacă rebelii Houti trag o rachetă, imediat îl întreabă şi pe el”, a afirmat publicistul luni seara, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Aleph News.

Ion Cristoiu mai spune că, dacă va fi lăsat în pace de fondatorul PPUSL, Cristian Popescu Piedone are şanse să se claseze pe locul al doilea în competiţia pentru Primăria Capitalei.

“Dacă (Dan Voiculescu) e suficient de înţelept şi îl lasă pe candidat (Cristian Popescu Piedone) să-şi facă de cap sunt foarte mari şanse, nu ştiu dacă să-l bată pe Nicuşor Dan, dar s-ar putea să se claseze pe locul 2. Nu va fi pe locul 1”, a susţinut publicistul.

Ion Cristoiu afirmă că o altă consecinţă a candidaturii lui Cristian Popescu Piedone la Primăria Capitalei este excluderea din start a Gabrielei Firea.

“A treia consecinţă este justificarea scoaterii din joc a Gabrielei Firea. Înscrierea lui Piedone în cursă exclude din start un candidat din partea PSD care este Gabriela Firea deoarece Cristian Popescu Piedone ia jumate din electorat. Din punctul acesta de vedere, eu, în locul ei, şi dacă mi-ar propune acum, nu aş accepta pentru că e el (Piedone)”, a spus publicistul.

“Dacă Firea candida contra lui Piedone, se clasa pe locul 4”

În opinia sa, Gabriela Firea ar avea de câştigat că nu a fost desemnată candidat la Primăria Capitalei pentru că sentimentul de nedreptate al alegătorilor PSD îi va creşte capitalul electoral pe care îl va putea folosi pentru o eventuală candidatură la Preşedinţie.

“Dacă erau candidaţi separaţi şi Gabi Firea candida contra lui Piedone, se clasa pe locul 4. Deci era scoasă definitiv din viaţa politică. Aşa, acest sentiment de nedreptate al alegătorilor PSD (...) îi va aduce un uriaş de capital electoral (...) dacă acest candidat unic va fi o catastrofă îi va creşte ei capitalul electoral pe care poate să-l folosească, poate la Preşedinţie (...) Gabriela Firea e la fel de vicleană ca şi Marcel Ciolacu.(...) Dacă Gabriela Firea candida, în condiţiile cu Piedone, care îi ia electoratul, Ciolacu avea şansa să scape de ea. Pentru că Gabriela Firea înseamnă şi o grupare. Ea nu e Paul Stănescu. Au fost scoşi toţi. Olguţa Vasilescu, Marian Oprişan, toţi au dispărut. A rămas ea, şi destul de periculoasă”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu nu crede că Gabriela Firea va candida ca independent la Primăria Capitalei şi spune că intrarea lui Cristian Popescu Piedone în competiţie a revigorat campania electorală.

“Gabi Firea nu va candida ca independent. Nu, pentru că te costă. Să strângi semnături, n-ai partidul (...) candidatura lui Piedone a revigorat campania electorală. Imaginaţi-vă că era o campanie între Nicuşor Dan şi Gabi Firea. Se mai vâra şi Burduja... acum va fi foarte interesant (...) Românul are o mare sensibilitate la băşcălie (...) vom avea o campanie mai mult decât interesantă (...)”, a spus publicistul.

„Trebuia frăgezită Gabi Firea”

Ion Cristoiu mai spune că liderii coaliţiei au stabilit deja de o lună candidatura lui Cătălin Cârstoiu la Primăria Capitalei, dar au jucat teatru pentru ca PNL şi PSD să nu piardă din cauza scoaterii din joc a Gabielei Firea şi a lui Sebastian Burduja.

“S-a jucat acest teatru, s-a decis nu s-a decis (candidatul comun) pentru că şi Ciucă, şi mai ales Ciolacu aveau cei doi candidaţi. Pe de o parte trebuia frăgezită Gabi Firea, adică să nu piardă atât de mult partidul pentru că ea nu mai candidează şi dincolo era Burduja, care deja a anunţat că va vota (cu candidatul comun). Prin acest candidat unic, liderii coaliţiei urmăresc un singur lucru: Consiliul General să fie al lor. (...) alegerile locale au un singur ţel- consiliul. Dacă nu ai consiliul şi nu are cine să te susţină, gata, s-a terminat. (....) Cătălin Cârstoiu are avantaje uriaşe. Unul este absenţa notorietăţii. (...) dacă eşti bun, apărând pe televizor (....) unii pesedişti s-ar putea să-l aprecieze. Are de unde să ia voturi. Acum depinde de el. Dacă e genul de doctor cum e Adrian Marinescu, rupe (...) Cârstoiu e candidatul coaliţiei de acum o lună”, a suţinut publicistul.

„Decizia Înaltei Curţi va fi în favoarea Alianţei Dreapta Unită”

Ion Cristoiu a mai spus că Alianţa Dreapta Unită va obţine un verdict favorabil de la Înalta Curte şi se va putea înscrie la alegerile europarlamentare din 9 iunie, după ce BEC i-a respins duminică cererea de înregistrare din cauza faptului că Eugen Tomac, semnatar al actului de constituire al alianţei, nu este înregistrat ca preşedinte al PMP în documentele oficiale ale partidului, ci Cristian Diaconescu. Liderii Alianţei Dreapta Unită au contestat decizia BEC la Înalta Curte, iar astăzi este aşteptat verdictul.

“Pot paria cu dvs că decizia Înaltei Curţi va fi în favoarea Alianţei Dreapta Unită. Şi vă spun şi de ce. Dacă dădea azi un verdict în favoarea lor (...) nu ştiu ce e în capul lui Ciolacu, dar de ce să-i scoţi din competiţie, lasă-i să piardă la alegeri. Ieri s-a amânat verdictul la Înalta Curte pentru că PMP a zis că trebuie să mai facă rost de două dosare. Cred că ăsta va fi pretextul pentru Înalta Curte să dea un verdict în favoarea lor. Nu-i costă nimic. La BEC nu avea cum. E ca şi cum te-ai duce la notar şi spui: am de gând să vând casa asta, dar e a bunicăi. Spune: să vină bunica. La Înalta Curte procesul este mai complex. Judecă nu numai pe formă şi, probabil, aşa cred, vor dovedi”, a afirmat publicistul.