Gabriela Firea nu exclude o candidatură la Primăria Capitalei: „Discutăm”. Punctul de vedere al lui Sorin Grindeanu

Gabriela Firea, președinta PSD București, nu exclude posibilitatea să candideze din nou pentru funcția de primar al Capitalei.

Această decizie ar putea apărea după ce Nicușor Dan, care a învins-o în ultimele două alegeri, a devenit președintele României, la acest moment, postul fiind vacant.

Gabriela Firea a anunțat că acest subiect urmează să fie analizat în cadrul următoarei ședințe a partidului.

Firea a declarat despre această posibilă candidatură a ei la Primăria Capitalei că „Discutăm. Vedem, dacă vor avea loc alegeri.”

Astfel, președinta PSD București spune că decizia încă nu este luată și se află în faza de evaluare.

Când a fost întrebată despre sprijinul lui Nicușor Dan pentru candidatul Cătălin Drulă, Firea a răspuns jurnaliștilor că „Îi urăm mult succes.”

Pe tema susținerii PSD pentru o nouă candidatură a sa, ea a spus că „Discutăm la următoarea ședință, așa am stabilit acum.”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, nu a confirmat o candidatură a Gabrielei Firea.

El a declarat în fața jurnaliștilor că „Nu știu. Vom face sondaje, așa am hotărât.”

Partidul afirmă că se va baza pe rezultate și opinii locale înainte de a lua o decizie finală. El a mai adăugat că, după sondaje, organizația București va decide în mod concret.

În prezent, Gabriela Firea ocupă un loc de europarlamentar pentru PSD, după ce a pierdut în două rânduri alegerile pentru Primăria Capitalei. Acum, există o posibilitate de revenire, dar totul depinde de analiza și deciziile partidului.