Ionuț Moșteanu afirmă că „Nu începe niciun război şi nu va fi luat nimeni în Armată. În spaţiul public vedeţi multe ştiri false”

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat vineri că ştirile false răspândite în mass-media şi pe reţelele sociale zilele acestea legat de un potențial război nu sunt adevărate.

El a spus vineri că „nu începe niciun război” şi „nu va fi luat nimeni” în Armată.

„În spaţiul public vedeţi multe ştiri false, multe minciuni care sunt răspândite în spaţiul public, în social-media de cei care vor să destabilizeze România, de cei care care vor o Românie slabă, o Armată română slabă şi vreau să clarific un lucru: nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste”, a scris Ionuț Moşteanu pe pagina sa de Facebook.

El a mai precizat, de altfel, că imaginile care circulă în spațiul online arată un exerciţiu de antrenament normal al Armatei, similar cu cele desfăşurate în anii anteriori.

„E un exerciţiu absolut normal, firesc, pe care Statul Major al Apărării îl face. Ce vă rog: nu-i lăsaţi pe cei care vor o Românie slabă să ne destabilizeze, informaţi-vă din surse sigure şi aveţi site-ul Ministerului Apărării Naţionale, o sursă extrem de sigură, şi platforma Inforadar a Ministerului Apărării Naţionale – acolo aveţi toate ştirile corecte despre tot ce se întâmplă cu Armata Română”, a afirmat Ionuţ Moşteanu.

Ministrul a mai zis că Armata Română menţine pregătirea permanentă pentru a fi eficientă în cazul în care un război este o amenințare, ca situație de precauție.

„Asta face şi Armata noastră şi face asta în fiecare zi, veghind la securitatea României şi la siguranţa fiecărui român”, a declarat el.