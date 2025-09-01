Ionuț Moșteanu: Portul Constanța este și va rămâne un nod strategic

Ministrul Ionuț Moșteanu susține că a discutat împreună cu Ursula von der Leyen, Andrius Kubilius, Nicușor Dan și Oana Țoiu despre întărirea securității Europei pe Flancul Estic.

„Programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, va permite achiziții comune europene pentru o înzestrare modernă și, pentru o parte dintre aceste echipamente contractate, deschiderea de capacități de producție chiar în România. Asta înseamnă investiții directe, locuri de muncă și o industrie de apărare mai puternică”, spune Moșteanu într-o postare pe Facebook.

El afirmă că Portul Constanța este și va rămâne un nod strategic.

„Am discutat despre finanțare europeană pentru dezvoltarea unei noi dane militare, dedicată navelor NATO și românești – un pas esențial pentru securitatea Mării Negre. De asemenea, extinderea bazei Mihail Kogălniceanu, care devine un hub major pentru NATO, va aduce beneficii economice și logistice uriașe pentru România”, a adăugat ministrul.