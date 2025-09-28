Iranul critică reimpunerea sancţiunilor de către ONU, numind mișcarea „nejustificabilă”

Iranul a condamnat duminică reimpunerea sancţiunilor impuse de ONU, la zece ani după ce acestea fuseseră ridicate, notează AFP.

Contextul acestei decizii este conflictul deschis cu Occidentul privind programul nuclear al Iranului.

Organizația Națiunilor Unite a reintrodus duminică, prin mecanismul de tip „snapback”, sancțiunile internaționale împotriva Iranului.

Măsurile, care includ un embargo asupra armelor şi restricţii economice, au început să fie aplicate din nou duminică, la ora 0:00 GMT (03:00, ora României), după aprobarea Consiliului de Securitate al ONU.

Franța, Germania și Marea Britanie au activat mecanismul „snapback” și au acuzat Iranul că a blocat accesul inspectorilor Conform Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) la siturile nucleare și nu a raportat cantitățile de uraniu îmbogățit până la 60%, potrivit AP.

Programul nuclear iranian influenţează de mult timp relaţiile ţării cu Occidentul, care, împreună cu Israelul, suspectează Teheranul că urmăreşte crearea unei bombe atomice.

Iranul a respins mereu aceste acuzaţii şi a insistat asupra dreptului de a desfăşura activităţi nucleare civile pentru producerea de electricitate.

„Republica Islamică Iran îşi va apăra în mod hotărât drepturile şi interesele naţionale, iar orice acţiune vizând să aducă atingere intereselor şi drepturilor poporului său va primi un răspuns adecvat”, a avertizat Ministerul iranian de Externe într-un comunicat.

Ministerul a condamnat reimpunerea „nejustificabilă” a sancţiunilor „ilegale” ale ONU şi a cerut ca ţările să nu le aplice.

Conform Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice, Iranul este singura ţară fără arme nucleare care îmbogăţeşte uraniu la un nivel înalt, adică 60%.