Jensen Huang îl întâmpină acasă pe inginerul israelian eliberat din captivitatea Hamas

Avinatan Or, angajat Nvidia din Israel, a fost eliberat după 738 de zile petrecute în captivitate în Gaza. Directorul companiei, Jensen Huang, i-a transmis un mesaj emoționant de bun venit, amintind că multe familii ale angajaților Nvidia au suferit pierderi în timpul războiului.

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a salutat revenirea lui Avinatan Or, inginer israelian al companiei, după „doi ani de neimaginat în captivitatea Hamas”, potrivit unui mesaj intern transmis angajaților și citat de Reuters.

În vârstă de 32 de ani, Or a fost răpit pe 7 octombrie 2023, în timpul atacului Hamas asupra festivalului de muzică Nova, unde peste 250 de persoane au fost luate ostatice, printre care și iubita sa, Noa Argamani.

Imaginile cu aceasta, plângând pe spatele unei motociclete, au devenit simbolice pentru începutul războiului din Gaza.

„Avinatan, bine ai revenit acasă. Întoarcerea ta aduce o bucurie profundă întregii familii Nvidia. Suntem aici pentru tine și familia ta, în timp ce începi acest nou capitol al vindecării”, a scris Huang.

Or a fost eliberat luni, după 738 de zile de captivitate, în cadrul unui acord intermediat de Statele Unite pentru a pune capăt războiului de doi ani din Gaza.

El a ajuns la spitalul Beilinson, lângă Tel Aviv, alături de familie și de Noa Argamani, care fusese salvată anterior de armata israeliană după 246 de zile în captivitate.

Conform relatărilor din presa israeliană, bazate pe mărturii și rapoarte medicale, Or a fost izolat complet, înfometat și a pierdut până la 40% din greutatea corporală în timpul detenției.

Jensen Huang a scris că „noapte după noapte”, angajații Nvidia au vegheat alături de mama lui Or, Ditza, și a adăugat că, în ultimii doi ani, mii de angajați ai companiei din Israel au fost mobilizați în armată.

„Mulți au trecut prin durere, pierdere și incertitudine. Unii și-au pierdut rudele sau prietenii apropiați. Pierderile pentru familiile noastre evreiești, druze și arabe au fost imense”, a subliniat el.