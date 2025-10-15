Noul președinte al Siriei promite respectarea acordurilor anterioare cu Rusia

Vizita de miercuri marchează prima deplasare a lui Sharaa la Moscova de la preluarea puterii, după înlăturarea lui Bashar al-Assad la sfârșitul anului trecut.

„Există relații bilaterale și interese comune care ne leagă de Rusia și respectăm toate acordurile încheiate cu aceasta. Lucrăm la redefinirea relațiilor cu Rusia”, a transmis liderul sirian.

Putin a salutat deschiderea față de colaborare, precizând că Federația Rusă rămâne deschisă la coborare. De asemenea, liderul de la Kremlin l-a felicitat pe Sharaa pentru organizarea alegerilor parlamentare la începutul lunii.

Kremlinul a precizat că discuțiile au vizat și viitorul bazelor militare ruse de la Hmeimim și Tartous, precum și prezența rusă de la aeroportul Qamishli. Moscova își dorește menținerea acestor poziții strategice și le consideră potențiale puncte logistice pentru transportul de ajutor spre Africa, potrivit declarațiilor făcute de ministrul de Externe, Serghei Lavrov.

Vizita lui Sharaa are și o miză politică, întrucât acesta ar urma să ceară extrădarea fostului președinte, Bashar al Assad, pentru a fi judecat în Siria, însă Moscova a anunțat deja că nu intenționează să îl predea.