Meta a eliminat o pagină Facebook care urmărea agenți ICE

Compania Meta a anunțat marți că a eliminat o pagină de Facebook utilizată pentru a semnala locațiile agenților Immigration and Customs Enforcement (ICE) din Chicago, la cererea Departamentului de Justiție al SUA (DOJ).

Procurorul General Pam Bondi a declarat pe platforma X că, „în urma unei solicitări din partea Departamentului de Justiție”, rețeaua socială a șters „un grup de mari dimensiuni” care era folosit pentru a viza ofițeri ICE.

Într-un comunicat, Meta a explicat că grupul „a fost eliminat pentru încălcarea politicilor privind coordonarea acțiunilor dăunătoare”.

Măsura vine după ce și alte companii tehnologice au restricționat instrumente similare.

La începutul lunii, Apple și Google au blocat aplicații mobile care permiteau utilizatorilor să raporteze prezența agenților ICE, la scurt timp după ce administrația Trump a cerut eliminarea unei aplicații populare pentru iPhone.

Pam Bondi a susținut că astfel de inițiative pun în pericol viața ofițerilor de imigrație.

În schimb, utilizatorii și dezvoltatorii aplicațiilor afirmă că acțiunile lor sunt protejate de Primul Amendament al Constituției americane și că au scopul de a se proteja, în contextul intensificării politicilor de deportare sub administrația Trump.