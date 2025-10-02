Avertisment: Deepfake-uri lansate de escroci au explodat pe Facebook şi Instagram

ONG-ul TTP a identificat 63 de falşi agenţi de publicitate care au cheltuit împreună aproape 49 de milioane de dolari, difuzând peste 150.000 de reclame în ultimul an. Reclamele, care vizau în special persoanele în vârstă, promovau oferte false în domeniul sănătăţii, potrivit Le Figaro.

Unele dintre clipurile difuzate erau modificări hiperrealiste ale unor discursuri ale politicienilor americani, inclusiv ale preşedintelui Donald Trump. Într-un astfel de videoclip, Trump „promitea” americanilor cecuri de 5.000 de dolari, deşi mesajul nu avea nicio legătură cu declaraţiile reale făcute la Casa Albă.

Conform TTP, şase dintre conturile analizate au investit peste 1 milion de dolari fiecare înainte să fie închise sau suspendate de Meta. Totuşi, aproape jumătate dintre agenţii de publicitate identificaţi continuau să difuzeze reclame chiar şi după ce compania a eliminat postările lor.

Organizaţia atrage atenţia că escrocii profită de tehnologia AI, de confuzia privind beneficiile sociale şi de moderarea slabă a conţinutului pentru a înşela utilizatorii.

Meta a declarat anterior că lucrează la noi „apărări tehnice” pentru a combate tacticile tot mai sofisticate ale escrocilor.

Fenomenul are legătură cu creşterea accelerată a fraudelor online. Datele Comisiei Federale pentru Comerţ din SUA arată că numărul plângerilor de la seniorii americani care au pierdut cel puţin 10.000 de dolari din cauza escrocilor a crescut de patru ori din 2020.