Instagram ajunge la 3 miliarde de utilizatori activi lunar, spune Mark Zuckerberg

„Ce comunitate incredibilă am construit aici”, a scris Zuckerberg pe canalul său de Instagram, evidențiind importanța acestui moment pentru aplicația de partajare foto achiziționată de Meta în 2012 pentru 1 miliard de dolari.

Instagram se alătură astfel altor două aplicații Meta care au depășit pragul de 3 miliarde de utilizatori lunar: Facebook și WhatsApp. Compania Meta a dezvăluit ultima dată cifrele pentru Instagram în octombrie 2022, când numărul de utilizatori activi lunar depășea 2 miliarde.

În prezent, Meta raportează lunar numărul de utilizatori activi ai tuturor aplicațiilor din cadrul său, iar în luna iulie 2025 totalul ajunsese la 3,48 miliarde de utilizatori activi.