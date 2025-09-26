Facebook şi Instagram vor oferi abonamente plătite şi fără reclame în Marea Britanie

Începând cu următoarele săptămâni, utilizatorii din Marea Britanie pot renunţa la reclamele personalizate plătind o taxă lunară de 2,99 lire sterline (4 dolari) pe web sau de 3,99 lire sterline prin aplicaţiile iOS şi Android.

Gigantul tehnologic american a declarat că această mişcare vine „ca răspuns la recentele îndrumări de reglementare din Marea Britanie”, menţionând că modelul de abonament oferă utilizatorilor posibilitatea de a alege dacă permit sau nu reclame personalizate.

Preţul din Marea Britanie va fi mai mic decât cel oferit în Uniunea Europeană, unde abonamentele fără reclame costă de la 5,99 euro (7 dolari) pe lună.

Meta a anunţat pentru prima dată opţiunea sa fără reclame în UE la sfârşitul anului 2023, pentru a se conforma reglementărilor mai stricte menite să limiteze marile companii tehnologice.

Compania a profitat mult timp de pe urma vânzării datelor utilizatorilor către agenţii de publicitate, dar acest model de afaceri a dus la multiple bătălii cu autorităţile de reglementare privind confidenţialitatea datelor.

Autoritatea europeană de reglementare în domeniul datelor a declarat anul trecut pentru Meta că nu trebuie să oblige utilizatorii să plătească pentru dreptul la protecţia datelor, îndemnând compania să îşi modifice modelul.

Meta a criticat vineri „exagerarea” autorităţilor de reglementare din UE, unde este obligată să ofere o versiune a platformelor sale cu reclame „mai puţin personalizate”.

Între timp, a salutat „abordarea constructivă” a organismului britanic de supraveghere a vieţii private, Biroul Comisarului pentru Informaţii.

ICO a declarat că opţiunea de abonament va permite Meta să respecte legislaţia britanică.