Meta a lansat ochelarii inteligenți Ray-Ban cu ecran integrat și funcții AI

Meta Platforms Inc. a lansat oficial noii ochelari inteligenți Ray-Ban cu ecran integrat, primul model al companiei care adaugă un afișaj digital direct în lentilă. Dispozitivul, disponibil în SUA la aproximativ 800 de dolari, promite o experiență de utilizare mult diferită de tot ce a oferit până acum piața accesoriilor smart.

La fel ca generațiile anterioare, ochelarii pot face fotografii și clipuri video, pot răspunde la comenzi vocale și pot fi folosiți drept căști wireless pentru muzică sau apeluri. Noutatea absolută o reprezintă ecranul transparent, care permite citirea mesajelor, vizualizarea melodiilor în redare sau a rezultatelor generate de asistentul AI Meta, fără a mai scoate telefonul din buzunar.

Deja în viitorul digital

„Conceptul este atât de convingător încât îți dorești ca dispozitivul să poată face mai multe, chiar acum”, scrie Bloomberg în recenzia sa, subliniind potențialul noii categorii de produse.

Ecranul oferă un câmp vizual de 20 de grade și o rezoluție echivalentă cu aproximativ 600 de pixeli pe fiecare axă, suficient pentru text, hărți și notificări rapide. Deși lizibilitatea scade în lumina directă a soarelui, afișajul se adaptează automat la luminozitate și funcționează excelent în interior.

Dincolo de hardware, experiența audio a fost lăudată drept una dintre cele mai reușite: „Difuzoarele nu se ridică la nivelul AirPods Pro 3, dar sunt excelente pentru o pereche de ochelari inteligenți”.

Meta Ray-Ban Display + Meta Neural Band = our most advanced pair of AI glasses. Ever. pic.twitter.com/PlrVcwbprN — Meta (@Meta) September 18, 2025

Control prin gesturi

Meta a introdus și o inovație suplimentară: banda neurală, o brățară cu senzori care permite utilizatorilor să navigheze prin interfața ochelarilor folosind mișcările mâinii. Printr-o simplă atingere a degetului mare de arătător poți derula, selecta sau reveni la ecranele anterioare.

Sistemul este „simplu, intuitiv și surprinzător de fiabil”, spune sursa citată, care subliniază și autonomia impresionantă a ochelarilor: până la cinci zile de utilizare cu ajutorul carcasei de încărcare.

Ochelarii pot fi comandați și cu lentile corective, pentru miopie, hipermetropie sau astigmatism, însă aceste versiuni sunt realizate la comandă. Pentru că ecranul este integrat în lentilă, alegerea dioptriilor trebuie făcută la momentul achiziției, neputând fi modificată ulterior.

Navigația „heads-up”, cea mai impresionantă funcție

Pe partea software, interfața oferă aplicații pentru mesagerie, apeluri, cameră, muzică, hărți, traducere în timp real și chiar un joc de realitate augmentată. Cea mai impresionantă funcție rămâne, însă, navigația „heads-up”, care proiectează indicațiile de orientare direct în câmpul vizual al utilizatorului, asemenea unui afișaj transparent de parbriz.

Ochelarii inteligenți nu mai sunt o jucărie

Deși produsul are limitări de primă generație – greutate, preț ridicat și lipsa unor funcții de streaming sau e-mail, specialiștii îl consideră o demonstrație de forță tehnologică: „Meta a demonstrat un lucru esențial: această categorie de produse este reală. Ochelarii inteligenți nu sunt o jucărie de marketing, ci o nouă platformă de calcul credibilă”.

În prezent, ochelarii sunt disponibili doar în câteva magazine din SUA, însă Meta și-a anunțat intenția de a deschide vânzările online și pe alte piețe în perioada următoare. Compania lucrează deja la actualizări software ce vor adăuga aplicații precum Spotify, Reels și o funcție de teleprompter pentru prezentări sau discursuri publice, care afișează textul necesar direct pe ecranul ochelarilor.