Meta schimbă radical algoritmii Facebook: ce modificări a mai pregătit Zuckerberg pentru platformă

Meta a anunțat o actualizare a algoritmilor Facebook care ar putea realiza ceva destul de rar: afișarea conținutului pe care oamenii chiar își doresc să îl vadă. Schimbarea vizează în special videoclipurile Reels, iar utilizatorii vor avea acum un control mult mai mare asupra a ceea ce apare în feedurile lor, notează betanews.com.

Pe lângă faptul că le permite să-și exprime mai ușor preferințele pentru anumite tipuri de videoclipuri — sau, dimpotrivă, antipatia față de altele — actualizarea oferă posibilitatea de a prioritiza conținutul nou. Totodată, apar și „bulele de prieteni”, o funcție prin care Meta speră să încurajeze conversațiile între utilizatori despre conținutul de pe platformă.

Previzibil, compania nu se îndepărtează de inteligența artificială: Meta spune că sugestiile generate de AI vor apărea la unele Reels, pentru a ajuta utilizatorii să descopere conținut similar. În plus, compania afirmă că a luat în considerare plângerile privind clipurile irelevante sau de slabă calitate, precizând că noul motor de recomandare „îți învață mai rapid interesele și îți arată clipuri mai noi și mai relevante”.

În anunțul oficial, Meta a declarat:

„Am investit în îmbunătățirea recomandărilor și a experienței de produs pe Facebook, creând un motor de recomandare mai inteligent, care înțelege mai repede interesele tale. Astfel, îți arătăm mai mult din ceea ce vrei să vezi — fie clipuri scurte, fie videoclipuri mai lungi, vloguri sau sfaturi practice.”

Potrivit companiei, timpul petrecut de utilizatori privind videoclipuri pe Facebook a crescut cu peste 20% față de anul trecut în SUA.

Facebook rămâne „casa tuturor tipurilor de video”, iar recomandările vor afișa conținut mai proaspăt, indiferent de durata clipurilor. Reels-urile de peste un minut reprezintă deja un sfert din totalul celor produse de creatorii cu peste 10.000 de urmăritori și peste jumătate din timpul total de vizionare. De asemenea, motorul de recomandare afișează acum cu 50% mai multe clipuri publicate în aceeași zi, astfel încât utilizatorii să vadă mai rapid cele mai noi conținuturi.

Alte schimbări includ o funcție Save îmbunătățită, pentru a salva mai ușor videoclipurile preferate. Poate cea mai apreciată noutate este opțiunea „Not Interested” („Nu mă interesează”), prin care utilizatorii pot marca un clip sau comenta un conținut nepotrivit, iar algoritmul va reacționa adaptând recomandările.

Meta își propune, de asemenea, să stimuleze dialogul și conexiunile sociale.

„Lansăm friend bubbles (bule de prieteni) în Reels și în Feed, pentru ca utilizatorii să poată vedea ce clipuri și postări le-au plăcut prietenilor. Dacă vezi o bulă de prieten într-un colț al unui clip, poți atinge bula pentru a intra direct într-un chat privat. Până acum, am observat că oamenii se bucură să descopere ce le place prietenilor și să discute despre interese comune — exact cum era Facebook la începuturi.”

În plus, Meta anunță că va introduce și căutări sugerate bazate pe inteligență artificială în Reels, pentru a permite descoperirea rapidă a altor clipuri legate de un subiect de interes — fără a părăsi playerul video.

Compania promite și alte schimbări viitoare, dar nu a oferit detalii despre când sau cum vor fi implementate.