Kelemen Hunor: Acest guvern care vine își asumă o responsabilitate foarte mare

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat într-un interviu la Antena 3 CNN că negocierile pentru formarea noului guvern sunt avansate, dar mai rămân de stabilit detaliile, reforma fiscală și reducerea cheltuielilor bugetare.

Kelemen Hunor, a declarat că procesul este într-un stadiu avansat. Pe o scară de la 1 la 10, el a estimat stadiul negocierilor la „șapte, șapte și jumătate spre opt. Programul de guvernare în mare pe capitole socio-economice este scris câteva aspecte care trebuie discutate politic”.

„Pe fiscalitate, într-adevăr, sunt discuții în continuare și acolo mai trebuie să căutăm soluții acceptabile, în primul rând pentru cetățeni”, a afirmat Hunor.

„Dacă vorbim de creștere de taxe versus tăieri, trebuie să fim conștienți că nu se poate rezolva problema doar într-o singură zonă, într-o singură parte. Acest guvern care vine își asumă o responsabilitate foarte mare. Și trebuie să lucreze pentru cetățeni”, a adăugat liderul UDMR.

El a insistat că noul guvern trebuie să fie „drept și just” și să reducă cheltuielile nejustificate, în loc să pună presiune financiară suplimentară pe populație.

Despre cum s-a făcut deficitul bugetar, Kelemen Hunor a susținut că principalele motive sunt cheltuieli peste venituri și supracontractarea la investiții.

„Pe ce s-au cheltuit acești 70 de miliarde? O parte, sigur, au mers pe pensii și pe salarii, că au fost creșteri importante, peste inflație, și acest lucru trebuie spus, dar, ok, era așteptarea oamenilor. Și supracontractarea la investiții. Anul trecut am avut 120 de miliarde investiți. În acest an, sigur, și datorită PNRR-ului, a crescut la 150 de miliarde”, a susținut liderul UDMR.