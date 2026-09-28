Kelemen Hunor: încă n-aș putea să spun să pariați în sume mari că vom avea 233 de voturi

Kelemen Hunor a declarat luni că nu poate spune ce se va întâmpla miercuri în viua votului de învestitură în Parlament. Liderul UDMR nu ar recomanda pariuri pe numărul de voturi.

„Ce se va întâmpla în ziua de miercuri, nu pot să răspund la această întrebare, fiindcă astăzi, dacă facem toate calculele, încă n-aș putea să spun să pariați în sume mari că vom avea 233 de voturi. Dar sunt convins că domnul premier desemnat, Siegrfied Mureșan, va încerca în continuare să aibă un dialog cu toate forțele politice responsabile cu care se poate discuta investirea acestui guvern”, a declarat Kelemen Hunor.

Procedura parlamentară va merge până la capăt a mai spus șeful UDMR.

„229 am numărat eu, pe calculele mele, pe acele grupuri care au fost abordate. Sigur, până la 233 mai sunt câteva voturi necesare, dar nu există promisiune din partea tuturor grupurilor unde au încercat domnul Mureșan. Nu vreau să comentez mai mult, fiindcă noi am luat decizia împreună să facem procedurile parlamentare până la capăt, până la vot. Și, bineînțeles, până la momentul votului se discută, se încearcă obținerea votului de investire 233”, a mai spus el.

În cazul unui eșec în parlament al cabinetului propus de Siegfried Mureșan, Președintelui României îi va reveni decizia pentru ceea ce va urma.

„Privind desemnarea și votul pentru guvernul,Siegfried Mureșan, în momentul în care va exista o altă realitate, vom discuta, nu știm ce va face președintele.

De aceea, această întrebare, astăzi, nu poate fi onorată cu un răspuns. Nu știm, asta trebuie să discut cu domnul președinte, să vedem pe cine propune”, a mai spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai spus că președintele nu poate fi obligat să dizolve Parlamentul.

„Nu, nu, deci președintele nu poate fi obligat. Citiți Constituția, și spiritul și litera Constituției spune poate dizolva Parlamentul, nu că este o obligație. Și dacă mergem pe logica, domnului președinte, Dan, în momentul desemnării a zis că acest bloc are cele mai multe mandate în Parlament și el desemnează pe Siegfried Mureșan.Dacă nu reușește, sigur, mergând pe această logică, mai există o propunere care are aproape, mai puțin, dar aproape atâtea voturi și, din punctul meu de vedere, este logic să meargă mai departe”, a mai declarat Kelemen Hunor.