Lasconi, atac la adresa lui Nicușor Dan: Tu ai fi candidatul care trece de orice detector de minciuni

Elena Lasconi l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă atunci când „s-a milogit” de cei de la PSD și PNL să îl susțină drept candidatul unic era antisistem, reformator sau oportunist.

„Stimată doamna Lasconi, aș vrea să încep prin a vă aduce aminte că în data de 25 noiembrie, la ora 4 dimineața, pe contul meu de Facebook, am trimis un mesaj către toți susținătorii mei, pe care l-au citit 300 de mii de oameni, prin care am îndemnat românii din Statele Unite și din Canada să vă voteze pentru a evita să avem o finală între George Simeon și domnul Ciolacu”, a răspuns Nicușor Dan, la dezbaterea organizată de Digi24.

Elena Lasconi a spus că nu i-a răspuns la întrebare: „Nicușor, tu ai fi candidatul care trece de orice detector de minciuni și nu ai răspunde niciodată la o întrebare direct”.

Candidatul independent a adăugat: „În data de 8 decembrie, știind că există o discuție în cadrul USR-ului, într-un for statutar și punându-mi se întrebarea dacă intenționez să candidez, am dat primul telefon doamnei Elena Lasconi, ca să o informez de intenția mea de a candida. Ulterior, am sunat pe liderii coaliției, crezând în acel moment, cum au spus toți, că există în România un pericol izolaționist care se manifestase prin domnul Călin Georgescu”.

„Minciunile nu sunt ok”, a mai spus Lasconi.