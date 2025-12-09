Liberalii retrag proiectul „Golden Visa România” după analiza CSAT: Este o decizie corectă în acest moment

Deputatul PNL Glad Varga a anunțat, marți, retragerea din Parlament a proiectului legislativ privind programul „Golden Visa România”, după ce instituțiile statului și Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) au transmis puncte de vedere critice asupra formei inițiale a inițiativei.

„În urma punctelor de vedere primite de la instituțiile statului și a analizei realizate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, am decis retragerea din Parlament a proiectului privind programul «Golden Visa România». Este un proiect pe care l-am inițiat cu scopul de a atrage investiții solide și de a stimula dezvoltarea economică în domenii strategice”, a transmis Glad Varga.

Deputatul liberal a subliniat că retragerea este „decizia corectă” în contextul în care un astfel de mecanism trebuie să respecte integral standardele de securitate națională și regulile europene. El a precizat că inițiativa îi aparține exclusiv, ceilalți 33 de parlamentari fiind doar co-semnatari.

Varga a explicat că proiectul pornea de la realitatea că România are, în prezent, unul dintre cele mai restrictive și necompetitive cadre din Uniunea Europeană pentru investitorii străini care solicită drept de ședere. Reglementările actuale prevăd o investiție minimă de 100.000 de euro, crearea a cel puțin 10 locuri de muncă și emiterea unei vize de lungă ședere de numai 90 de zile.

Inițiativa legislativă includea două etape obligatorii, gândite pentru a asigura filtrarea de securitate a investitorilor: o verificare preliminară, urmată de analiza investiției și acordarea dreptului de ședere doar după confirmarea conformității.

„În urma comunicărilor și consultărilor instituționale, am înțeles minusurile formulării inițiale și, tocmai pentru a construi un cadru impecabil, am solicitat retragerea proiectului. Nu există niciun alt interes în acest demers decât unul singur: să atragem capital serios în România, în condiții de securitate, transparență și responsabilitate față de statul român și investitori”, a precizat Glad Varga.

Proiectul de lege prevedea un permis de ședere temporară, de 5 ani, cu posibilitatea aducerii familiei și a obținerii ulterioare a cetățeniei, oricărui cetățean non-UE care ar fi realizat investiții de minimum 400.000 de euro în achiziția de titluri de stat sau cumpărarea de proprietăți imobiliare.