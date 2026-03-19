Liderii decid să amâne discuția privind bugetul UE până la următorul summit

Aceștia urmau să discute atât guvernanța CFM 2028-2034, cât și chestiunea resurselor proprii – impozite colectate la nivelul UE, nu de către statele membre individuale, potrivit Euronews.

Anul trecut, Comisia Europeană a propus adăugarea a cinci noi resurse proprii la cele trei deja existente, pentru a genera venituri totale de 58,2 miliarde EUR pe an.

Noile resurse proprii includ venituri din emisiile de gaze cu efect de seră în interiorul UE, importurile de produse care au generat gaze cu efect de seră în afara UE (CBAM), deșeurile electronice (E-Waste), companiile mari cu o cifră de afaceri anuală netă de cel puțin 100 de milioane (CORE), accizele la produsele din tutun (TEDOR).

Însă nu toate statele membre sunt de acord cu propunerea, iar discuția este așteptată să dureze câțiva ani, deoarece CFM necesită unanimitatea tuturor celor 27 de state membre ale UE pentru a fi aprobat.

În completare, Consiliul European invită Comisia să prezinte un raport cu privire la impactul evoluțiilor recente asupra securității energetice, prețurilor energiei, lanțurilor de aprovizionare și migrației. Consiliul solicită măsuri adecvate și coordonare la nivelul UE pentru securitatea internă.

Totodată, liderii UE au decis ca, în privința prețurilor la energie, să ceară Comisiei Europene un raport.