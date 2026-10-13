Lucian Romașcanu, mesaj pentru parlamentari: „Jurământul nu conține linii roșii”

Lucian Romașcanu a arătat că mandatul parlamentar presupune angajamente ferme față de România, Constituție, democrație și drepturile cetățenilor, iar jurământul depus la preluarea funcției nu ar trebui tratat ca o simplă formalitate.

„Sunt angajamente profunde, promisiuni peste care nu se poate trece. Nu este o formalitate ce se cere doar îndeplinită pentru a accede în forul suprem al democrației românești”, a scris Lucian Romașcanu.

Lucian Romașcanu le cere aleșilor să pună țara pe primul loc

În mesajul său, acesta a atras atenția că jurământul parlamentar nu condiționează îndeplinirea mandatului de interese de partid sau de conjuncturi politice.

„Ce nu conține, merită subliniat: NU conține LINII ROȘII. NU condiționează serviciul în slujba țării de nicio conjunctură!”, a transmis fostul politician.

Lucian Romașcanu le-a cerut parlamentarilor și celorlalți decidenți politici să își amintească angajamentele asumate și să ia deciziile pe care le consideră necesare în interesul României.

„Faceți ce trebuie fără să numărați voturi iluzorii!”, a mai scris acesta, criticând abordările politice axate pe calcule politice imediate.

„Voi fi mereu aproape de țară”

La finalul postării, Lucian Romașcanu a precizat că nu mai este implicat în politică și că a ales un alt drum, fiind membru al Curții Europene de Conturi din partea României, însă continuă să urmărească situația din țară.

„Nu mai sunt implicat în politică, am ales un alt drum, dar voi fi mereu aproape de țară. Și, cum se spune, de la distanță se vede mai bine”, a încheiat acesta.