Prima pagină » Politic » Ionel Bogdan: PNL este pregătit să susțină un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru următoarele șase luni

Ionel Bogdan: PNL este pregătit să susțină un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru următoarele șase luni

PNL este pregătit să încheie un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu, pentru a asigura stabilitatea politică a României în următoarele șase luni, spune liberalul Ionel Bogdan.
Ionel Bogdan: PNL este pregătit să susțină un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru următoarele șase luni
Foto: Ionel Bogdan / Facebook
Laura Buciu
13 oct. 2026, 17:35, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ionel Bogdan a precizat că liberalii sunt dispuși să susțină un guvern fără a solicita funcții sau ministere.

Potrivit lui Ionel Bogdan, PNL își menține poziția de partid de opoziție, dar este pregătit să sprijine un acord care să includă câteva priorități economice și bugetare.

Printre acestea se numără reducerea deficitului bugetar, respectarea disciplinei fiscale, protejarea investițiilor și adoptarea unui buget responsabil pentru anul 2027.

PNL promite că nu va susține moțiuni de cenzură timp de șase luni

Unul dintre angajamentele anunțate de Ionel Bogdan vizează renunțarea la inițierea sau susținerea unor moțiuni de cenzură în următoarea jumătate de an.

„PNL își asumă să nu depună, să nu semneze și să nu voteze nicio moțiune de cenzură în următoarele șase luni”, a transmis acesta pe Facebook.

Potrivit liberalului, măsura ar reprezenta un angajament pentru stabilitate politică și responsabilitate față de România.

Ionel Bogdan cere încheierea crizei politice

În mesajul său, Ionel Bogdan a afirmat că liberalii au susținut dialogul politic și au fost dispuși să facă compromisuri pentru depășirea blocajului.

Acesta a făcut apel la celelalte partide să își asume responsabilitatea pentru formarea unui guvern stabil și pentru continuarea măsurilor economice.

„România are nevoie de un guvern stabil, nu de noi condiții, amânări și blocaje politice”, a transmis Ionel Bogdan.

Liberalul a încheiat mesajul cu un apel la accelerarea negocierilor politice, susținând că România nu își mai poate permite întârzieri în găsirea unei soluții pentru depășirea crizei.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală. S-a simțit rău la finalul cursei de la Singapore și a fost consultat de echipa medicală
GSP.ro
Călin Georgescu, eliberat după două săptămâni de arest. Fostul prezidențiabil a fost plasat în arest la domiciliu de același judecător care a stabilit inițial cercetarea sa sub control judiciar
Gandul
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Cancan
Guvernul Ungariei a „tăiat” două milioane de euro care veneau în România și au apărut deja problemele: „E cel mai greu”
Prosport
„Președintele a făcut o greșeală teribilă”. Un politolog critică dur modul în care se negociază formarea noului guvern
Libertatea
OMS ia în calcul injecțiile pentru slăbit în cazul copiilor de la 10 ani. În ce condiții ar putea fi recomandate tratamentele împotriva obezității
CSID
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Promotor