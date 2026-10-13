Ionel Bogdan: PNL este pregătit să susțină un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru următoarele șase luni

Ionel Bogdan a precizat că liberalii sunt dispuși să susțină un guvern fără a solicita funcții sau ministere.

Potrivit lui Ionel Bogdan, PNL își menține poziția de partid de opoziție, dar este pregătit să sprijine un acord care să includă câteva priorități economice și bugetare.

Printre acestea se numără reducerea deficitului bugetar, respectarea disciplinei fiscale, protejarea investițiilor și adoptarea unui buget responsabil pentru anul 2027.

PNL promite că nu va susține moțiuni de cenzură timp de șase luni

Unul dintre angajamentele anunțate de Ionel Bogdan vizează renunțarea la inițierea sau susținerea unor moțiuni de cenzură în următoarea jumătate de an.

„PNL își asumă să nu depună, să nu semneze și să nu voteze nicio moțiune de cenzură în următoarele șase luni”, a transmis acesta pe Facebook.

Potrivit liberalului, măsura ar reprezenta un angajament pentru stabilitate politică și responsabilitate față de România.

Ionel Bogdan cere încheierea crizei politice

În mesajul său, Ionel Bogdan a afirmat că liberalii au susținut dialogul politic și au fost dispuși să facă compromisuri pentru depășirea blocajului.

Acesta a făcut apel la celelalte partide să își asume responsabilitatea pentru formarea unui guvern stabil și pentru continuarea măsurilor economice.

„România are nevoie de un guvern stabil, nu de noi condiții, amânări și blocaje politice”, a transmis Ionel Bogdan.

Liberalul a încheiat mesajul cu un apel la accelerarea negocierilor politice, susținând că România nu își mai poate permite întârzieri în găsirea unei soluții pentru depășirea crizei.