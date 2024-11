Candidatul Forţei Dreptei la alegerile prezidenţiale, Ludovic Orban, se retrage din cursă în favoarea Elenei Lasconi, candidata în cursa pentru Cotroceni din partea USR.

„Astăzi, împreună cu colegii mei din Alianţa Forţelor de Dreapta, am luat o decizie pe care o consider necesară şi indispensabilă pentru sănătatea democraţiei din România. Astăzi, împreună cu colegii mei, am luat decizia să continuăm campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, dar această campanie să fie pentru susţinerea candidatului Elena Lasconi”, a spus Orban.

Orban a declarat că e un om realist care ştie exact situaţia politică şi ştie când să facă un pas înapoi.

Elena Lasconi i-a mulţumit pentru gest şi a făcut apel la „celelalte forţe de centru-dreapta” să facă acelaşi pas, pentru că, într-adevăr, „putem să avem un nou început, unul în care bunul simţ şi buna credinţă să fie cea care tronează şi nu ce vedem acum”.

Mircea Geoană a spus că nu e „foarte surprins” pentru că „se reface coaliţia din perioada pandemiei”, iar Kelemen Hunor nu a comentat, spunând că „este mai mult un joc politic pe care trebuie să îl înţelegem aşa cum e”: „Buletinele de vot sunt tipărite deja, deci această retrage e un pic tardivă, dar este o retragere logică”.

La rândul său, George Simion a declarat că „şi ceilalţi candidaţi iepure” ar fi bine să se retragă din competiţie, pentru că nu vor lua „nici măcar numărul de semnături pe care le-au depus în momentul în care au mers la BEC”.

Cristian Diaconescu a refuzat să comenteze deciziile lui Ludovic Orban, afirmând doar că îl respectă.

Anunţul lui Ludovic Orban a fost făcut în cadrul unei dezbateri la Digi24.