Macron despre planurile Israelului în Gaza: „Un dezastru anunţat" și o cale spre război permanent

Macron despre planurile Israelului în Gaza: „Un dezastru anunţat” și o cale spre război permanent

Președintele Emmanuel Macron consideră extinderea operațiunii militare israeliene în Gaza un „dezastru anunțat” și cere urgent o misiune sub mandat ONU pentru a proteja civilii și a aduce pace în regiune.
Sursa foto: Ludovic Marin/Pool via REUTERS
Nițu Maria
11 aug. 2025, 19:17, Politic

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a criticat luni decizia Israelului de a extinde operaţiunile militare în Gaza. El a spus că acest pas reprezintă „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent” şi a cerut înfiinţarea unei „misiuni de stabilizare” sub conducerea ONU, care să asigure securitatea în Fâşia Gaza.

Macron a mai spus că „anunţul făcut de cabinetul israelian cu privire la extinderea operaţiunii sale în oraşul Gaza şi în taberele din Mawasi şi reocuparea acestora de către Israel constituie un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent”.

El a insistat asupra opririi conflictului cât mai curând, mai exact, „printr-un armistiţiu permanent”.

Şeful statului francez a cerut, de asemenea, o „misiune de stabilizare care să permită securizarea Fâşiei Gaza, protejarea populaţiei civile şi sprijinirea guvernării palestiniene”.

Președintele a mai declarat că „aceasta este prioritatea” şi a precizat că nu susţine „o operaţiune militară israeliană”, ci o „coaliţie nternaţională sub mandatul ONU pentru (…) instituirea unei guvernări de pace şi stabilitate”.

Ultimele sale cuvinte s-au referit la faptul că actualul „Consiliu de Securitate trebuie să lucreze acum pentru a pune în aplicare această misiune şi a-i conferi un mandat”, considerând această soluţie „singura cale credibilă” pentru ieşirea din conflict.