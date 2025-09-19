Mai multe ONG-uri acuză amendamente depuse în Parlament care ar restricționa accesul la avort

În 16 septembrie 2025 doi deputați au propus mai multe amendamente periculoase care ar restricționa major accesul la avort la cerere, prin modiﬁcarea articolului 202 din Codul Penal.

„Proiectul de lege B408/2025 reprezintă o întoarcere într-un trecut sumbru, în care viețile femeilor sunt puse în pericol din cauza lipsei de acces la servicii medicale esențiale. Cadrul legislativ actual deja limitează și criminalizează accesul la avort și contravine standardelor internaționale de sănătate publică. În loc să corecteze aceste probleme și să extindă accesul la servicii medicale sigure, proiectul propus merge și mai departe: restrânge și mai mult un cadru deja restrictiv, neconform cu standardele internaționale și cu Ghidul OMS privind îngrijirea pentru avort; duce la creșterea numărului avorturilor nesigure; implică faptul că mai multe categorii de persoane riscă pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 7 ani dacă sprijină o persoană să acceseze servicii de avort; deschide calea către incriminarea chiar și a avortului terapeutic și a limitării suplimentare a avortului la cerere în condiții de siguranță”, se arată într-un comunicat transmis vineri de Coaliția pentru Egalitate de Gen.

Reglementările în vigoare arată că avortul la cerere este legal până la 14 săptămâni de sarcină, iar avortul terapeutic este legal până la 24 săptămâni – și ulterior, în interesul mamei sau al fătului (formularea propusă la art. 202 alin. 3 arată clar că inițiatorii vor să incrimineze chiar și avortul terapeutic). În România, până la 24 de săptămâni de sarcină, dacă apar complicații, reglementările legislative și codurile de diagnostic (DRG) speciﬁcă iminența unui avort. Abia după 24 de săptămâni codurile de diagnostic pot stabili un risc de naștere prematură, punctând momentul în care fătul ar putea supraviețui în cazul unei nașteri – propunerea legislativă nu respectă prevederile ghidurilor și codurilor de diagnostic în vigoare.

„Inițiatorii trebuie să recunoască faptul că ceea ce încearcă să facă este să restricționeze prin lege accesul femeilor din România la avort și la servicii medicale esențiale pentru protecția vieții sau a sănătății lor. O astfel de abordare compromite drepturile fundamentale ale femeilor, încalcă standardele internaționale în materie de sănătate reproductivă și duce la restricționarea accesului la avort chiar și înainte de limita legală prevăzută în acest moment în legislație. Prin modiﬁcarea propusă la art. 202 alin. 1 se încearcă introducerea unui așa-zis „drept la viață” al produsului de concepție, tratat ca și cum ar ﬁ deja o persoană cu drepturi. O astfel de abordare este extrem de periculoasă: în stadiile incipiente ale sarcinii, supraviețuirea în afara uterului este imposibilă, iar sarcina depinde în întregime de corpul femeii. În consecință, drepturile femeii ar ﬁ puse în competiție directă cu presupusele „drepturi” ale sarcinii, ceea ce deschide ușa la abuzuri și la criminalizarea pacientelor. Dacă această propunere devine lege, mii de femei ar putea ﬁ puse în pericol și chiar incriminate pentru situații în care nu au nicio vină: dacă li se prescriu sau iau tratamente medicale care afectează sarcina fără să știe că sunt însărcinate; dacă lucrează în condiții toxice sau periculoase și nu știu că sunt însărcinate; dacă sunt victime ale violenței domestice și, în loc să primească protecție, ajung acuzate că nu au „protejat” sarcina sau că nu au ieșit dintr-o relație abuzivă”, se mai arată în document.

Potrivit Coaliției pentru Egalitate de Gen, inițiatorii folosesc în expunerea de motive inclusiv aspecte ce țin de violența de gen pentru a-și motiva proiectul legislativ care pune în pericol viețile femeilor.

„Nu permitem instrumentalizarea violenței împotriva femeilor pentru a ne ﬁ restricționate drepturi esențiale! Se invocă „protecția fătului” în cazuri de agresiune asupra gravidelor, dar în realitate nu propun măsuri reale pentru prevenirea sau pedepsirea violenței împotriva femeilor, ci folosesc aceste tragedii pentru a restrânge accesul la avort și la servicii medicale esențiale. Inițiatorilor le pasă de femeile agresate doar dacă le pot exploata experiențele de abuz pentru a interzice avortul. Cerem respingerea acestei propuneri legislative și garantarea dreptului la sănătate reproductivă, la autonomie corporală și la avort sigur și legal pentru toate persoanele care pot rămâne însărcinate. România nu trebuie să facă pași înapoi spre un trecut în care femeile mureau din cauza avorturilor clandestine”, potrivit documentului citat.

Mai mult de 10.000 de femei au murit și alte 100.000 au suferit complicații medicale și peste 90.000 de copii au fost instituționalizați în cei 23 de ani în care avortul a fost interzis în România.