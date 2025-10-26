Maia Sandu, discuții cu Nicușor Dan despre proiecte comune și integrarea în UE a Republicii Moldova

„Am participat astăzi la București la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, la invitația Preafericitului Părinte Daniel. A fost un bun prilej de reflecție cu privire la cât de mult ne leagă credința și tradițiile noastre. (…) Totodată, l-am revăzut pe Președintele Nicușor Dan. Am discutat despre proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului și despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu sprijinul României”, a scris președinta Maia Sandu, pe rețelele de socializare, duminică seară.

Republica Moldova a început demersurile de aderare la Uniunea Europeană în 2022. În prezent, cererea Ucrainei de aderare la UE este blocată de veto-ul Ungariei.

Întâlnirea celor doi șefi de stat a avut loc cu ocazia Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, la care a participat și Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, cu care președinta Moldovei spune că a discutat despre „importanța de a apăra pacea și valorile creștine în aceste vremuri tulburi”.