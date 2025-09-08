Marcel Ciolacu a publicat alocările făcute din fondul de rezervă al Guvernului: „Nu a stat în pixul premierului”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciolacu a prezentat unde au fost alocați banii din fondul de rezervă al Guvernului.

„Demontez azi minciuna că am cheltuit ”discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului și public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024! După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni!”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Acesta a subliniat faptul că Fondul de Rezervă al Guvernului „nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor”, cel care a avizat fiecare Hotărâre de Guvern. Ciolacu a menționat că „ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor”.

Fostul premier neagă faptul că acești bani ar fi fost luați de el sau de un alt ministru, „ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri”.

Guvernul Ciolacu a alocat diferitelor instituții din subordine, în perioada sept. 2023-oct. 2024, prin fondul de rezervă, 65 de miliarde de lei (13 miliarde de euro), însemnând 11% din întregul buget pe anul 2024.