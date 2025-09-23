Marinescu, despre taxa de timbru: Unde taxa este mică, acolo poate fi mărită

Referitor la planurile de actualizare a taxelor judiciare, ministrul a explicat, la gândul.ro, că „în programul de guvernare sunt două chestiuni care sunt înscrise și care sunt legate. Una este ca veniturile generate de activitatea de justiție să poată fi folosite într-un mod cât mai mare de către justiție, iar alt obiectiv este de a se actualiza taxele judiciare de timbru”.

Această abordare urmărește ca taxele să fie utilizate pentru „activitatea de justiție, pentru infrastructură, pentru digitalizare, pentru nevoi de personal, pentru tot ceea ce ține de calitatea actului de justiție”.

Marinescu a subliniat principiul care va ghida modificarea taxelor.

„Unde taxa este mare, deja mare, deja pune cumva în discuție posibilitatea cetățenului de a o suporta, sigur n-o mărim. Unde taxa este mică pentru că nu s-a mai analizat această chestiune, cumva s-a mers așa la modul general, acolo taxa poate fi mărită. Tocmai pentru a realiza un echilibru între costul actului de justiție dar și dreptul cetățenului de a beneficia de justiție”.

În ceea ce privește calendarul implementării acestor modificări, ministrul a anunțat că nu va lua nicio măsură fără consultare prealabilă.

„Nu vom face niciun lucru fără să realizăm o consultare publică și o consultare cu toți participanții la actul de justiție”. El a menționat că încă de la preluarea mandatului a invitat toți factorii implicați în activitatea judiciară la discuții, dar magistrații nu au participat din cauza protestelor legate de legea pensiilor.