Marinescu, la bilanț: România are o justiție funcțională care trebuie să fie modernizată

Ca parte a bilanțului activității sale în mandatul de Ministru al Justiției, Radu Marinescu a vorbit și despre demersurile internaționale făcute de instituție sub mandatul său.

„În plan internațional, ne-am preocupat să consolidăm încrederea partenerilor europeni, pentru că am făcut parte dintr-o coaliție pro-europeană, am participat activ la un proiect de guvernare pro-european și am transmis partenerilor strategici faptul că România este un stat de drept, că România are o justiție funcțională și că, bineînțeles, facem tot ceea ce depinde de noi cu bună credință ca să corectăm acele chestiuni care încă mai necesită corecție sau să modernizăm chestiunile care necesită o modernizare efectivă”, a declarat Marinescu.

Acesta a mai precizat că România a finalizat procesul inițial pentru aplicarea recomandărilor Comisiei Europene privind legile Justiției și a obținut, prin implicare, trei dintre avizele favorabile pentru aderarea la OCDE, respectiv Grupul de Lucru pentru Mită, cel pentru Guvernanță Publică și cel pentru Analiză Economică și Dezvoltare.

Marinescu a mai precizat că, sub conducerea sa, ministerul a implementat recomandările Grupului Statului Împotriva Corupției (GRECO), organism al Consiliului Europei, care privesc „independența judecătorilor și procurorilor, afirmând că ministerul „a obținut succese semnificative” la CEDO.

Acesta a vorbit și despre raportul „Rule of Law”, privind statul de drept din 2025, în cadrul căruia precizează că România a făcut progrese în ceea ce privește „asigurarea resurselor de personal dar și strategiile de combatere a infracțiunilor grave, inclusiv corupția și de gestionare a unor cazuri de corupție, inclusiv de nivel înalt”.

O justiție funcțională, dar care trebuie modernizată

Cu toate acestea, Marinescu a precizat că probleme în Justiție încă există și că trebuie abordate „în mod responsabil”.

„La nivel internațional, am transmis întotdeauna mesaj că România este un stat de drept și că are o justiție funcțională care trebuie să fie modernizată”, a spus Marinescu.

El a vorbit și despre documentarul Recorder „Justiție Capturată”, în contextul căruia susține că a avut o reacție fermă, însă fără a „comenta soluțiile date de instanțele de judecată pentru a nu afecta imparțialitatea”. Marinescu a precizat că a cerut, „în limitele competențelor” sale „instituționale” „să se verifice și să se ia măsuri, dacă este necesar”.

„Asemenea aspecte nu pot rămâne ignorate, dar, în același timp, nu trebuie să există o interferență a Ministerului Justiției în substanța actului de Justiție pentru a nu genera un efect de decredibilizare a justiției și de afectare politică pe care nu mi l-am dorit niciun moment”, a declarat Marinescu.

Potrivit lui Marinescu, în ceea ce privește condițiile de detenție ale celor privați de libertate, Comitetul de Miniștrii al Consiliului Europei a concluzionat că „România are un mecanism legislativ funcțional în ceea ce privește contestarea condițiilor de detenție” și afirmă că „s-au implementat măsuri concrete, măsurabile, evaluabile pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție și pentru acordarea de respect pentru drepturile persoanelor care sunt deținute”.

Acesta a mai afirmat și că vicepremierul Cătălin Predoiu va prelua mandatul său la Ministerul Justiției începând de marți.

Reamintim că miniștri PSD au demisionat în bloc, după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan, iar acesta a ales să nu-și părăsească funcția de prim-ministru. Reamintim că recent, următoarea mișcare anunțată de social-democrați și membrii AUR este acea a depunerii unei moțiuni de cenzură.