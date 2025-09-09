Marius Budăi (PSD): Exclus să creștem vârsta de pensionare

După ce premierul Ilie Bolojan a spus la TVR1 că „dacă nu creşti vârsta de pensionare în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii”, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi a spus, la RFI, că este exclusă creșterea vârstei de pensionare.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat marți că Executivul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare.

Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi exclude scenariul despre care a vorbit premierul Ilie Bolojan la TVR1: „Exclus! Noi trebuie să luptăm pentru creșterea speranței de viață și mai ales a speranței de viață sănătoasă și după aia să lucrăm și am spus acest lucru, inclusiv în legea pensiilor, atunci când eram ministru”.

Deputatul PSD spune că „este exclus așa ceva! Creștem speranța de viață, ne ocupăm de speranța de viață a românilor, ne ocupăm de speranța de viață sănătoasă și ulterior vedem când vom putea lua în calcul acest lucru, dar acum este exclus așa ceva și mă refer aici strict la sistemul public”.

Marius Budăi subliniază că „și așa avem 65 de ani și speranța de viață în România, mai ales de viață sănătoasă, este undeva la 59-60 de ani”.