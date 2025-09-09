Guvernul nu discută creșterea vârstei de pensionare, precizează Executivul

Clarificarea vine după declarațiile premierului Ilie Bolojan de la TVR, care au generat confuzii în spațiul public.

Executivul spune că premierul s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special, nu la vârsta standard de pensionare pentru toți românii.

„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50- 65 de ani populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a declarat, luni seara, Ilie Bolojan la TVR 1.

„Dacă nu creștem vârsta de pensionare (…) vom ajunge în situația de nesustenabilitate a sistemului de pensii. Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a adăugat prim-ministrul.