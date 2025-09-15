Marius Lazurcă, vehiculat drept propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia SIE, a fost rechemat din postul de ambasador

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din funcția de ambasador în Mexic și alte șapte state din America Centrală.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 15 septembrie 2025, decretul privind rechemarea lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, precum și din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras și în Belize, cu reședința la Ciudad de Mexico”, anunță Administrația Prezidențială.

Numele lui Marius Lazurcă a fost vehiculat ca fiind propunerea președintelui Nicușor Dan pentru a prelua conducerea Serviciului de Informații Externe.