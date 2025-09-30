Marius Lulea: AUR are acum 25%, nu peste 40% cum dau sondajele

„Cred că potențialul de creștere a partidului AUR este limitat. Zona politică este destul de împărțit în toată lumea. Atunci când există multe partide pe scena politică, fiecare votant are mai multe opțiuni de vot, deci de alegere. Și cum niciun partid politic, statistic, nu a reușit să ia peste 50% astăzi în România, eu nu cred că suntem atât de geniali să luăm peste 50%”, a declarat Marius Lulea, invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

Prim-vicepreședintele AUR a precizat că cifrele se aplatizează, spunând că este vorba despre o scădere în rândul procentului de încredere al electoratului și în cadrul celorlalte partide.

„Eu văd așa, a crescut AUR și la un moment dat se aplatizează. Sigur, celelalte scad. Dar asta înseamnă că vor apărea alte partide politice. Uitați-vă în ultimii 35 de ani, că aproape la fiecare ciclu electoral a apărut o formație de 15-20%. Acest comportament este unul repetitiv. Există o parte dintre români, care la modul general nu au încredere în sistemul de partide politice. Și noi facem parte din acel sistem, asta este”, a continuat Lulea.

Lulea: AUR este în realitate la 25%

Marius Lulea nu consideră că cifrele date de sociologi sunt cele reale, oferind un procent pentru AUR de 25% și nu de peste 40%, așa cum arată ultimele sondaje.

Întrebat de motivul pentru care institutele de sondare dau aceste cifre, prim-vicepreședintele AUR a precizat că ar putea fi vorba despre o strategie.

„Au o strategie de comunicare pe George Simion și Conducerea Actuală a Partidului AUR, iar peste șase luni de zile să repete în mod constant: «Iată, AUR s-a prăbușit!». Așa că au ridicat cifrele mai sus decât sunt, ca să se creeze o stare de nemulțumire. Am mai trecut prin această etapă acum trei ani de zile, când ne-au dus la 30-35%. Le-am zis să nu mai repete cifrele acelea că n-au nicio treabă cu realitatea. Pe de altă parte, ei acum trebuie să vândă niște iluzii Bruxellului”, a explicat Marius Lulea.

Sondaj INSCOP

Peste 40% dintre alegători ar vota cu AUR, iar 17,9% cu PSD, conform barometrului realizat de INSCOP Research, în perioada 1 – 9 septembrie, la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

15,2% dintre subiecții sondajului ar vota cu PNL (față de 17,3% în iunie și 16% în luna mai), iar 12,8% cu USR (față de 13,1% în iunie și 12,2% în mai).

Pentru POT ar vota 3,3% dintre alegători (4,2% în iunie și 3,2% în mai), iar pentru UDMR – 4% (5,2% în iunie și 4,5% în mai).

S.O.S. România ar fi susținut de 2,8% dintre respondenți (1,9% în iunie și 2,5% în mai), iar pentru SENS – 2,1% (față de 2,4% în iunie și 3,3% în mai).