Merz, în conflict cu partenerii de coaliție după ce a suspendat livrările de arme către Israel

Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă cu o furtună politică internă după ce, vineri, a decis suspendarea parțială a livrărilor de arme către Israel, care ar putea fi folosite în Fâșia Gaza.

Într-un interviu acordat duminică televiziunii germane ARD, pentru care și-a întrerupt vacanța de vară, Merz a apărat decizia sa: „Principiile politicii germane față de Israel rămân neschimbate. Dar nu putem furniza arme unui conflict care se încearcă a fi rezolvat exclusiv prin mijloace militare, care ar putea provoca sute de mii de victime civile”. Potrivit Politico, mesajul a fost adresat atât publicului german, cât și propriului bloc conservator.

Este „decizia corectă”, spun social-democrații. CSU: „Nu am fost consultați”

Suspendarea a fost apreciată de Partidul Social-Democrat (SPD), partenerul junior din coaliție, al cărui copreședinte și vicecancelar, Lars Klingbeil, a numit-o „decizia corectă”. Social-democrații și alte țări europene au cerut de mai mult timp acțiuni concrete, inclusiv renunțarea la blocajul Germaniei privind suspendarea parțială a acordului de asociere UE–Israel.

În schimb, în blocul conservator CDU/CSU, unde Merz este liderul CDU (Uniunea Creștin Democrată), reacțiile au fost mixte. Colegii de partid ai cancelarului au fost luați prin surprindere, iar CSU, partidul-soră bavarez condus de Markus Söder, critică faptul că nu a fost consultat. „CSU nu a fost implicată în această decizie și considerăm acest lucru discutabil”, a spus liderul grupului parlamentar, Alexander Hoffmann.

„Hamas poate fi înfrânt doar pe câmpul de luptă”, spun lideri din partidul lui Merz

„Consensul general este că modul în care a fost comunicată decizia cancelarului putea fi gestionat mai bine. Trebuie să concluzionăm că anumite persoane, despre care te-ai fi așteptat să fie implicate, nu au fost implicate în mod concret”, consideră unul dintre principalii parlamentari CDU pe politică externă, Jürgen Hardt.

O altă parte a criticilor se bazează pe principiul formulat în 2008 de Angela Merkel, potrivit căruia securitatea Israelului este „rațiune de stat” a Germaniei, în virtutea „responsabilității istorice” pe care o poartă pentru Holocaust.

„Hamas poate fi înfrânt doar pe câmpul de luptă, nu la masa negocierilor. Trebuie să continuăm să dotăm Israelul pentru a înfrânge Hamas și a pune capăt terorismului”, a scris luni pe X premierul landului Hessa din partea CDU, Boris Rhein.

Merz: „Nu vom interveni în comerțul israelian”

După ce lăsase deschisă inițial posibilitatea unor măsuri comerciale împotriva Israelului, Merz a părut să se răzgândească după reacțiile critice din propriul bloc conservator, precizând în același interviu că Germania nu va interveni în comerțul cu Israel: „Nu suntem pregătiți să intervenim în comerțul israelian sau în comerțul cu Israelul. Am respins deja multe încercări în acest sens, inclusiv în Europa”.