Mesajul lui Emil Boc adresat clujenilor pentru alegerile de duminică: Mare grijă, să nu mă trimiteți la Putin să-mi dea bani de centură, că nu mă duc

Într-un videoclip postat pe Facebook, Emil Boc îi anunță pe clujeni că la începutul săptămânii a fost semnat contractul pentru realizarea proiectului de centură metropolitană – pentru a fluidiza traficul și pentru a reduce aglomerația. În mesaj, el le-a transmis cetățenilor să aibă „mare grijă” la alegerile de duminică, pentru ca, implicit, proiectul să poată fi realizat, având în vedere finanțarea europeană.

„E vorba de un contract de peste 1,1 miliarde de euro, bani de la Comisia Europeană. S-avem mare grijă ce facem duminică la alegeri, să nu pierdem banii europeni pentru centura metropolitană a Clujului, că alti bani nu am şi să nu mă trimiteţi la Putin la Moscova să-mi dea bani de centură, că nu mă duc! Şi dacă m-aş duce, tot nu mi-ar da, că nu are şi chiar dacă ar avea, tot nu ne-ar da!”, este mesajul transmis de Emil Boc în cadrul videoclipului postat.

Al doilea tur al alegerilor prezidențiale va avea loc duminică, 18 mai, iar cetățenii cu drept de vot au de ales între candidatul AUR, George Simion, și candidatul independent Nicușor Dan.