Ministerul Muncii pregătește noi reguli pentru evaluarea gradului de handicap: „Există situații de abuzuri și fraude„

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale va pune în curând în dezbatere publică noile criterii pentru încadrarea în grad de handicap, alături de o nouă metodologie, menită să limiteze abuzurile și să protejeze resursele statului. Anunțul a fost făcut marți de ministrul de resort, Petre Florin Manole.

„Există situații clare de abuzuri și fraude”

„Reformăm sistemul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap! Această reformă va fi doar despre cei care trăiesc zi de zi cu o dizabilitate și care au nevoie de sprijin real și corect din partea statului”, a transmis ministrul pe pagina sa de socializare.

„De ani de zile, sistemul a fost pus la încercare. Există situații clare de abuzuri și fraude, persoane care au obținut grade de handicap fără să aibă nevoie, în timp ce alții, cu probleme reale, s-au lovit de birocrație și de evaluări inegale.

Această nedreptate a slăbit încrederea oamenilor în instituții și a îngreunat accesul la resurse pentru cei care chiar au nevoie”, a scris Petre Florin Manole.

Procente mari de dosare care nu respectă criteriile de încadrare

Oficialul a dezvăluit că verificările au scos la iveală multiple nereguli în ultimii ani, de la lipsa unor documente esențiale până la utilizarea de parafe falsificate: „Avem multe situații unde lipsesc cererile de evaluare complexă, documentele de identitate, referatele, scrisorile medicale. În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate. Și există procente importante din dosarele verificate care nu respectau criteriile de încadrare în grad de handicap”.

Unele din aceste cazuri au fost transmise organelor de cercetare penală.

Noile criterii și metodologia de evaluare, ce urmează să fie lansate în transparență publică, „vor face ca toate aceste probleme să fie mult diminuate și, astfel, resursele publice să fie utilizate corespunzător”, a adăugat ministrul.