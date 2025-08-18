Ministerul Sănătății din Palestina: Bilanțul morților din Gaza depășește 62.000

Ministerul Sănătății din Palestina a anunțat, luni, că peste 62.000 de palestinieni au fost uciși în cele 22 de luni de război din Gaza, potrivit AP.

Cel puțin 60 de persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore, ridicând bilanțul morților din războiul Israel-Hamas, început pe 7 octombrie 2023, la 62.004 morți. Alte 156.230 de persoane au fost rănite, a precizat ministerul.

Ministerul a transmis că 1.965 de oameni au fost uciși în timp ce încercau să primească ajutor de la convoaie umanitare sau în apropierea punctelor de distribuire a ajutoarelor. Cel puțin șapte palestinieni au fost uciși luni dimineață în timp ce încercau să obțină ajutor.

Ministerul, care nu face distincție între civili și combatanți în numărătoarea sa, este alcătuit din profesioniști medicali. Națiunile Unite și alți experți independenți consideră cifrele acestora ca fiind cea mai de încredere sursă privind numărul victimelor.

Israelul a contestat aceste date, dar nu a furnizat propria evaluare a victimelor.

Tot luni, reprezentantul diplomației egiptene a condamnat planul Israelului de a reloca forțat palestinieni în afara Gazei și a spus că țara sa, împreună cu Qatarul, încearcă să reia negocierile pentru o încetare a focului.

Mediatorii „depuneau eforturi sporite” pentru a relansa o propunere americană privind un armistițiu de 60 de zile, perioadă în care părțile aflate în conflict ar urma să negocieze o încheiere a războiului, a declarat ministrul egiptean de externe Badr Abdelatty.