Ministerul Sănătății scoate la concurs zeci de posturi la DSP și Serviciile de Ambulanță și schimbă conducerile din mai multe spitale

Peste 70 de funcții de conducere, scoase la concurs

„Măsura vizează ocuparea a 29 de funcții de conducere din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, precum și a 42 funcții de manager general ale Serviciului de Ambulanță București–Ilfov și ale serviciilor de ambulanță județene, precum și ocuparea prin concurs a posturilor de președinte și vicepreședinte Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) ANDIS și director general al Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” INTS”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Sănătății.

Schimbări la vârful a șapte spitale și institute

În paralel, consiliile de administrație ale unor unități sanitare aflate în subordinea ministerului vor începe procedurile de selecție pentru ocuparea funcțiilor de manager.

Unitățile vizate de schimbări sunt: Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Recuperare Borșa, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon” Focșani, Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra, Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri.

Cseke Attila: „Un sistem puternic are nevoie de stabilitate”

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că multe dintre instituțiile strategice din domeniul sănătății au funcționat în ultimii ani cu conduceri interimare, subliniind necesitatea stabilității în sistem.

„În ultimii ani, o parte dintre instituțiile cu rol strategic în domeniul sănătății publice au funcționat cu funcții de conducere exercitate temporar sau cu posturi vacante. Un sistem sanitar puternic are nevoie nu doar de investiții și resurse, ci și de stabilitate. Prin aceste concursuri facem un pas important către consolidarea managementului în sănătate”, transmite ministrul interimar Cseke.