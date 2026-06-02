Prima pagină » Politic » Ministerul Sănătății scoate la concurs zeci de posturi la DSP și Serviciile de Ambulanță și schimbă conducerile din mai multe spitale

Ministerul Sănătății scoate la concurs zeci de posturi la DSP și Serviciile de Ambulanță și schimbă conducerile din mai multe spitale

Ministerul Sănătății a anunțat marți organizarea de zeci de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere din Direcții de Sănătate Publică, Serviciile de Ambulanță, și două instituții naționale. De asemenea sunt lansate procese de selecție pentru noi manageri în șapte spitale și institute medicale.
Ministerul Sănătății scoate la concurs zeci de posturi la DSP și Serviciile de Ambulanță și schimbă conducerile din mai multe spitale
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
02 iun. 2026, 17:35, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Peste 70 de funcții de conducere, scoase la concurs

Măsura vizează ocuparea a 29 de funcții de conducere din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene, precum și a 42 funcții de manager general ale Serviciului de Ambulanță București–Ilfov și ale serviciilor de ambulanță județene, precum și ocuparea prin concurs a posturilor de președinte și vicepreședinte Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) ANDIS și director general al Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” INTS”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Sănătății. 

Schimbări la vârful a șapte spitale și institute

În paralel, consiliile de administrație ale unor unități sanitare aflate în subordinea ministerului vor începe procedurile de selecție pentru ocuparea funcțiilor de manager. 

Unitățile vizate de schimbări sunt: Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Recuperare Borșa, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon” Focșani, Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra, Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri. 

Cseke Attila: „Un sistem puternic are nevoie de stabilitate”

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că multe dintre instituțiile strategice din domeniul sănătății au funcționat în ultimii ani cu conduceri interimare, subliniind necesitatea stabilității în sistem. 

În ultimii ani, o parte dintre instituțiile cu rol strategic în domeniul sănătății publice au funcționat cu funcții de conducere exercitate temporar sau cu posturi vacante.  Un sistem sanitar puternic are nevoie nu doar de investiții și resurse, ci și de stabilitate. Prin aceste concursuri facem un pas important către consolidarea managementului în sănătate”, transmite ministrul interimar Cseke. 

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.ro
Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
Gandul
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Ministrul Muncii explică de ce vor pierde militarii norma de hrană și ce se alege din sporul de diriginte la profesori
Libertatea
Un bărbat care a câștigat 6 milioane de euro la Loto s-a întors la fostul său loc de muncă. Motivul pentru care a luat această decizie
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia