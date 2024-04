Ministrul Cercetării: România spre clubul select al statelor pregătite pentru revoluţia tehnologică

Mai mulţi membri ai guvernului român se află la Abu Dhabi.

„Astăzi, la Abu Dhabi, în prezenţa Premierului Marcel Ciolacu şi a Preşedintelui Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, am semnat alături de omologul meu, Omar Sultan Al Olama, Ministrul pentru inteligenţă arficială şi economie digitală, Memorandumul de Înţelegere între MCID şi Ministerul Inteligenţei Artificiale! Aducem România în clubul select al statelor pregătite pentru revoluţia noilor tehnologii”, a transmis ministrul Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului Ivan, principalele direcţii de acţiune sunt schimburile de experienţă între institutele de cercetare şi universităţile specializate, dezvoltarea de proiecte commune în cercetarea tehnologiilor IA, creşterea investiţiilor private în IA, cu accent pe start-up-uri şi IMM-uri care dezvoltă soluţii inovatoare şi programe comune de educaţie şi formare profesională.

Ministrul român a explicat de este importantă înţelegerea cu Emiratele Arabe Unite.

„Emiratele Arabe Unite sunt un model de guvernare high-tech şi au una dintre cele mai accelerate dezvoltări economice din lume. Aici a fost creat primul minister de IA din lume, precum şi prima universitate de profil. De partea sa, România are un avantaj fundamental în alinierea economică şi legislativă cu Uniunea Europeană, a doua cea mai mare piaţă globală. Pentru că economiile noastre sunt orientate către viitor, relaţia României cu EAU este strategică. Am găsit în Emirate numeroşi investitori interesaţi de oportunităţile digitale pe care România le oferă şi am prezentat proiecte concrete prin care cei 200.000 de experţi IT români pot dezvolta soluţii inovative, care aduc viitorul mai aproape”, a precizat Bogdan Ivan.