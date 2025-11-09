Ministrul Finanțelor, discuții cu americanii despre investiții în energie: Câștigăm teren în lume

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut discuții cu oficiali americani despre consolidarea cooperării economice transatlantice, investițiile în sectorul energetic românesc și dezvoltarea Coridorului Vertical de Energie, esențial pentru securitatea energetică a Europei.

Nazare s-a întâlnit cu Doug Burgum, Secretarul american pentru Interne, Chris Wright, Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Michael Rigas, Subsecretar de Stat pentru Management și Resurse al SUA, și Jarrod Agen, director executiv al Consiliului American pentru Dominanță Energetică al Casei Albe.

„Dialoguri la nivel înalt despre întărirea relațiilor economice și prosperitate pentru România cu Doug Burgum – Secretarul american pentru Interne, Chris Wright – Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Michael Rigas – Subsecretar de Stat pentru Management și Resurse al SUA și Jarrod Agen – director executiv al Consiliului American pentru Dominanță Energetică al Casei Albe. O continuare a discuțiilor din ultimele zile în marja conferinței P-TEC de la Atena”, a transmis Nazare, duminică, pe Facebook.

Ministrul a subliniat importanța strategică a României în regiune.

„Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune, punând accent pe cooperarea energetică transatlantică și pe investițiile americane în țara noastră. Am reafirmat totodată angajamentul României față de Coridorul Vertical de Energie, un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei și pentru conectarea regiunii Mării Negre la rețelele euro-atlantice”.

Discuțiile au vizat și diversificarea parteneriatului bilateral.

„De asemenea, am discutat despre extinderea parteneriatului româno-american în energie, infrastructură și inovație, precum și despre modalitățile prin care investițiile private și fondurile europene pot fi folosite eficient pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă”, a adăugat Nazare.

„România rămâne un partener de încredere în regiune, promotor al stabilității, cooperării economice și securității energetice, în strâns parteneriat cu Statele Unite și partenerii noștri europeni”.

Nazare și-a exprimat angajamentul de a promova interesele României pe plan internațional.

„Voi continua să fiu prezent și să promovez interesele României în toate contextele în care trebuie să contăm mai mult. Prin participare, proactivitate și proiecte concrete, câștigăm teren important în lume”.