Ministrul Ionuț Moșteanu participă la reuniunea informală a miniștrilor apărării din UE

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, participă, joi și vineri, la reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care se desfășoară la Copenhaga, Regatul Danemarcei.

Potrivit MapN, discuțiile se vor concentra pe consolidarea sprijinului militar oferit Ucrainei, precum și pe evoluțiile din cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM).

„Reuniunea oferă prilejul unui schimb de opinii privind implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030 și a planului Readiness 2030. Miniștrii apărării vor discuta și despre adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) la noul context geopolitic și la evoluția amenințărilor actuale de securitate”, a transmis MapN.

Participarea ministrul Apărării Naționale la reuniunea UE de la Copenhaga reconfirmă angajamentul României de a contribui activ la consolidarea securității europene și de a continua sprijinirea fermă a Ucrainei.