Ministrul Muncii: Deschidem uşa către monitorizare independentă în centrele rezidenţiale

Ministerul Muncii a anunţat marţi publicarea în transparenţă decizională a proiectului de Ordin de ministru privind aprobarea procedurii de verificare a eligibilităţii organizaţiilor neguvernamentale, care vor face vizite de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor beneficiare de servicii sociale de tip rezidenţial.

„Drepturile şi demnitatea nu se negociază. Ele trebuie apărate zi de zi. Deschidem uşa către monitorizare independentă în centrele rezidenţiale pentru persoanele vulnerabile, realizată cu sprijinul organizaţiilor neguvernamentale. Nu vorbim despre controale sau sancţiuni, ci despre o evaluare obiectivă şi umană, care să arate realitatea şi să ne ajute să îmbunătăţim viaţa celor aflaţi în grijă. Prin transparenţă, dialog şi implicarea societăţii civile, reducem riscul de abuzuri, creştem încrederea şi, cel mai important, protejăm oamenii”, a declarat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

Mecanismul, care va fi realizat cu sprijinul societăţii civile, are ca obiectiv principal respectarea drepturilor fundamentale ale beneficiarilor şi a demnităţii persoanelor aflate în centre rezidenţiale. Acesta presupune o evaluare independentă, menită să asigure respectarea drepturilor omului, şi nu inspecţie sau control al serviciilor sociale.