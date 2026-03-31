Mircea Abrudean a participat la comemorarea masacrului de la Bucea: Masacrul rămâne martorul a tot ceea ce poate fi mai crud și mai inuman din partea forțelor armate ruse

„Am fost astăzi la Kiev pentru a onora victimele masacrului de la Bucha și pentru a reafirma condamnarea războiului de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, se arată în mesajul publicat marți de Mircea Abrudean.

În cadrul întâlnirii, participanții și-au reafirmat angajamentul față de „de scopurile și principiile Cartei ONU și respectul deplin pentru suveranitatea, independența politică și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional”.

La ceremonie a participat președintele Volodimir Zelenski, alături de delegații care au reprezentat state și organizații precum Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Ucraina, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Parlamentul European, Adunarea Parlamentară a NATO și Adunarea Parlamentară a OSCE.

„În martie 2022, la Bucha, în Ucraina, peste 500 de civili au fost uciși violent, mulți dintre ei erau copii. Imaginile și mărturiile au arătat civili executați cu mâinile legate la spate și gropi comune. Victimele prezentau urme de tortură sau au fost împușcate de la distanță mică. Dovezile atrocităților au ieșit la iveală la începutul lunii aprilie 2022, după retragerea trupelor ruse din regiune” se mai arată în mesajul publicat de președintele Senatului.

„Masacrul de la Bucea rămâne martorul a tot ceea ce poate fi mai crud și mai inuman din partea forțelor armate ruse în timpul ocupării orașului de la marginea Kievului”, notează Abrudean, adăugând: „Trebuie să nu se mai întâmple vreodată, nicăieri în lumea asta”.